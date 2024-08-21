2024 年世界机器人大会今天在北京亦庄开幕。据财联社消息，北京市副市长靳伟在大会上表示，北京将坚持产品创新和场景示范的双轮驱动，产业协同和生态优化的共同联动，全力打造全球的机器人产业高地。

据介绍，北京将建设具身智能机器人创新中心，用好“天工”和“开悟”两个开源平台和具身智能数据体，组建机器人共享加工中心，推动精密零部件加工中心、概念验证和中试测试平台，尽快投入运营，支撑初创企业技术和产品的快速迭代。

此外，北京将不断加大应用场景的开放力度，全面实施百项机器人新品工程和百种应用场景示范工程，率先探索医疗、养老、园林、农业、应急等领域的“机器人 +”应用示范模式，形成一批标志性场景、标志性服务、标志性业态，带动机器人产业跃升发展。

去年 11 月，国内首家省级人形机器人创新中心——北京人形机器人创新中心有限公司本周四在北京经开区机器人创新产业园正式注册，这标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立。

该公司由机器人整机、核心零部件、大模型等企业共同组建，将打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”、首个大模型 + 开源运控系统“软件母平台”，并开展通用人形机器人本体原型、人形机器人通用大模型、运控系统、工具链、开源 OS 及开发者社区等 5 项重点任务攻关。