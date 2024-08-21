中国的豪华车市场近年来竞争愈发激烈，各大品牌纷纷推出高端电动车型，以满足消费者对豪华与性能的双重追求。腾势Z9GT的上市标志着这一市场竞争的进一步升级。作为一款豪华纯电轿车，腾势Z9GT不仅在设计和技术上追求卓越，还力求在续航、智能化和驾驶体验等方面与国际知名品牌相抗衡。它的推出无疑将为消费者提供更多选择，同时也为市场注入了新的活力。另外，腾势Z9作为一款定位于大型豪华轿车的电动车，想要在竞争激烈的市场中脱颖而出，兼顾高性能与灵活性，也打造了一系列“黑科技”来吸引消费者的关注。

在腾势Z9GT上市后，它将与保时捷Taycan、特斯拉Model S、奥迪RS e-tron GT以及路特斯EMEYA等一系列顶级电动车展开直接竞争。这些车型各具特色，保时捷Taycan以其卓越的操控性能和豪华内饰著称，特斯拉Model S则凭借其强大的电动动力系统和智能化功能赢得了广泛的市场认可。与此同时，奥迪RS e-tron GT和路特斯EMEYA等竞争车型也在不断提升自身的技术水平和品牌影响力。面对如此强大的竞争对手，腾势Z9GT需要在性能、科技和品牌形象等方面不断创新，以赢得消费者的青睐和市场的认可。

比亚迪易三方整车智能控制技术平台概述

易三方整车智能控制技术平台是比亚迪基于对行业发展与用户需求的深刻洞察而开发的，旨在通过智能化架构打破电动化与智能化多系统之间的壁垒，实现数据跨系统调用和多系统联动。该平台融合了超灵动、超智慧、超安全、超澎湃四大核心优势，为用户带来前所未有的智电融合乘驾体验。易三方平台兼容插混平台和纯电平台，深度融合了第五代DM技术、e平台3.0 Evo、易四方等顶尖技术的优势，实现了所有系统的完全自主研发。在插混平台上，搭载了全新研发的插混专用发动机、高效EHS电混系统以及全球首创的插混CTB架构；在纯电平台上，易三方可助力整车实现综合马力接近1000匹，达到3秒级的百公里加速。

主要黑科技：核心技术与优势

三电机独立驱动技术： 通过前轴电机与后轴双电机的独立控制，实现三电机的协同工作，提供卓越的性能和强劲的动力输出。

在纯电动力架构下，前电驱总成峰值功率可达230kW，峰值扭矩430N·m；在混动动力架构下，搭载插混专用高效发动机和新一代EHS电混系统，峰值功率200kW，峰值扭矩315N·m。

后双电驱总成，双电机独立控制，单电机峰值功率240kW，峰值扭矩360N·m。

一体化高度集成，体积和重量均减小10%，模态刚度提升20%。 后轮双电机独立转向技术： 全球首创的后轮双电机独立转向系统，最大后轮转角可达双向20°，极大减小了转弯直径，提升了车辆的灵活性和稳定性。

转动效果包括： 同向转动 ：双后轮同时向同一方向转动，提升车辆转弯能力，减少转弯半径。 “内八字”转动 ：双后轮朝向后轴中心转动，提升车辆稳定性，增加侧向力。 “外八字”转动 ：双后轮背离后轴中心转动，提升车辆在狭窄空间的灵活性。

VMC整车运动控制技术： 作为整车运动控制中枢，VMC协同指挥多个执行器，实现三向六自由度多维控制，使车辆操控更加安全、舒适和智能。 全系CTB电池车身一体化技术： 采用车身地板集成电池上盖、电芯和托盘的整车三明治结构，提升电池的安全性和刚度，同时增大车内空间。

应用场景与功能上的黑科技

易三方平台基于四大核心技术，打造了多项全球首创与领先的功能，包括极致转向、圆规掉头、易三方泊车、低附路面增稳系统、智能蟹行等。这些功能在不同驾驶场景下均能发挥重要作用：

日常驾驶 ：帮助用户轻松应对过弯、泊车和避障等任务。

：帮助用户轻松应对过弯、泊车和避障等任务。 激烈驾驶 ：后轮双电机独立转向技术显著提升车辆的稳定性和操控性。

：后轮双电机独立转向技术显著提升车辆的稳定性和操控性。 极端驾驶：在高速爆胎、高低附路面和湿滑路面等情况下，易三方平台通过毫秒级响应和精准控制，保障车辆和乘员的安全。

腾势Z9GT的兼容性与技术整合、性能表现

腾势Z9GT是一款兼具豪华与性能的大型电动轿车，采用低趴猎装造型，前脸延续了家族式设计，背部则配备细长的分体式尾灯，提升了车辆的辨识度。侧面“Z”形装饰线勾勒出动感流线，整体外观设计时尚且富有动感。

尺寸与配置：腾势Z9GT的车身尺寸为5180mm（长）×1990mm（宽）×1500mm（高，1480mm），轴距达到3125mm。新车标配全景天幕和电动尾翼，并提供多项选装配置，如侧裙板、车顶激光雷达和空气悬架等，进一步增强了车辆的豪华感和科技感。 内饰与舒适性：内饰方面，腾势Z9GT主打豪华，配备128色氛围灯、大面积软包材质以及车载冰箱等高端配置。车内设有三块大屏，分别位于主驾、副驾及中控区域，提供丰富的信息显示和娱乐功能。座椅支持电动调节、加热、通风和按摩功能，后排则配备隐私玻璃、电动侧窗遮阳帘及柔光化妆镜，确保乘客的舒适与隐私。腾势Z9GT在豪华上真的是不遗余力，前后双冰箱实现了和空调共用压缩机。 动力与性能：腾势Z9GT的动力系统表现出色，纯电版车型的电机总功率高达710千瓦，而插混版车型的电机总功率为640千瓦。纯电版的最高时速可达240km/h，插混版则为230km/h。插混版的最高续航可达到1100km，而纯电四驱续航为630km。 智能控制技术：腾势Z9GT的核心竞争力在于其搭载的易三方整车智能控制技术平台。该平台使得整车实现智能化和动力电动化，具备“三电机独立驱动”技术，赋予车辆后轮主动转向的能力，显著缩短了转弯半径。在麋鹿测试中，腾势Z9GT的速度突破85km/h，转弯半径小于5米。此外，车辆还搭载了云辇-A智能空气车身控制系统，兼顾高性能与灵活性。

挑战很大，要等待市场给出答案

腾势Z9和Z9GT在中国豪华车市场面临激烈竞争，尤其是来自特斯拉、保时捷和奥迪等国际品牌的压力。同时，消费者对豪华车的期望不断提升，不仅关注外观和内饰的豪华，更加重视智能化、环保和驾驶体验。因此，这两款车型必须在这些领域提供超越竞争对手的卖点。

腾势Z9GT及腾势Z9的预售价分别为纯电版35.98-38.98万元和插混版33.98-41.98万元，这一价格区间在中国豪华车市场中具有竞争力。与特斯拉Model 3和保时捷Taycan等车型相比，腾势的定价更具吸引力，尤其是对于希望在豪华与性价比之间找到平衡的消费者。插混版的广泛价格区间也为不同需求的用户提供了选择，满足了对电动续航有顾虑的消费者。

此外，腾势Z9GT和Z9在豪华配置和智能技术方面的投入，使其价格显得更具价值。高端配置提升了整体吸引力，增强了消费者的购买信心。合理的定价策略不仅有助于吸引消费者，也可能在未来的二手车市场中保持较好的保值率，从而提升腾势在激烈市场竞争中的地位。

腾势Z9和Z9GT凭借其多种“黑科技”配置展现出市场竞争力。搭载的易三方整车智能控制技术平台实现了电动化与智能化的深度融合，三电机独立驱动技术提升了操控性和灵活性。此外，豪华内饰和高性能动力系统也满足了消费者对舒适性和动力的需求，使得腾势在市场中具备了一定的竞争优势。当然，最终的答案，我们只能等待时间和市场来做出回答。