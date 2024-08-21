快手最近推出了“飞船”（Kraft）AI 对话助手，提供个性化对话体验。该 App 旨在提升用户生活质量和工作效率。你可以通过文字或语音与 AI 助手进行交流，解答疑问、获得娱乐、进行创作和角色定制等。在简单体验后，以下是我们的试用感受。

界面与功能

飞船 App 的主界面简洁易用，主页包含“对话”和“广场”两大栏目，前者包含聊天记录、官方 AI 助手“快快”的打招呼界面，后者则为 AI 工具广场，可以挑选你想要的场景功能。

用户在飞船平台扮演“船长”角色，名为快快的 AI 少女领航员引导用户体验，飞船基于快手自研大模型“快意”，更侧重于虚拟陪伴，拥有快速的回复速度和逼真的语音体验。

你还可以在该应用中创建和定制专属 AI 虚拟角色，进行内容创作、知识解答，并具备语音交互功能。

使用体验

我们选择了几个官方推荐的 AI 聊天，部分聊天内容如下。其中昵称右侧标明“超拟人”的 AI 对象，聊天背景图为 AI 形象，与之聊天就类似真人体验，他们的回答都很礼貌客气；而截图中的案例“年下弟弟”就不是“超拟人”角色，其聊天对话会包含括号中的动作或拟声词，主打一个角色扮演。

在工具类 AI 类别中，我们选择了“绘画小天才”“朋友圈文案助手”与“土味情话生成器”。其中后两者的表现尚可，而绘画工具在分析要求描述后，并没有生成图像，说明工具类 AI 的可靠性有待提高。

总结

快手打造的飞船是一款值得尝试的 AI 对话助手 App。在应用中你可以找虚拟人聊天打发时间，毕竟其对话响应迅速，让你几乎无延迟地享受到网聊的乐趣；亦可寻找 AI 工具来提升工作效率——当然有时候工具的可靠性是个问题。除此之外你还能打造个性化的智能体，进行内容创作、知识解答等操作。