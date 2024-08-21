当美国网球公开赛于 8 月 19 日星期一开幕时，得益于由 Watsonx 提供支持的多项球迷功能登陆赛事数字平台，球迷和运动员将在整个锦标赛期间体验到全新水平的参与度。

IBM 和美国网球协会联手在 2024 年美国网球公开赛上推出了增强的生成式 AI 功能，包括详细的赛后总结、改进的 AI 评论以及在为期三周的赛事期间具有先进见解的重新设计的 SlamTracker。

此外，该合作伙伴关系还将为学生和教育工作者提供人工智能驱动的专业发展资源，进一步丰富美国公开赛的体验。

今年，IBM 推出了一项新服务，即为每场男单和女单比赛推出由人工智能生成的比赛报告摘要，每场比赛结束后几分钟内即可查看。利用 IBM 的 watsonx 平台，包括专为企业设计的 Granite 13B 大型语言模型以及 USTA 的数据和编辑标准，这些报告将提供详细的赛后分析，包括球员表现、统计数据和精彩瞬间。IBM 表示，在发布之前，USTA 编辑人员还将审查和更新内容，并提供背景和评论。

IBM 营销和传播高级副总裁 Jonathan Adashek 表示：“球迷希望获得更多关于他们喜爱的运动和运动员的优质内容，而 IBM Match Reports 使我们能够立即为美国网球公开赛提供这些内容。”“IBM 与美国网球协会的持续合作建立在 30 多年的创新基础之上，这是任何行业的企业如何利用 Granite 等模型和 watsonx 等 AI 技术实现工作流程现代化和扩展的典范。”

IBM 于去年首次推出的 AI 评论增强版也将重返美国网球公开赛数字平台，为男女单打比赛的精彩视频摘要提供自动英语音频和字幕。

IBM 表示，今年它将使用包括 Granite 13B LLM 在内的 Watsonx 来制作更频繁、更具表现力和语境更丰富的评论，并在比赛结束后几分钟发布精彩集锦。

IBM 的 SlamTracker 今年经过了完全重新设计，为球迷提供比赛前、比赛中和比赛后的详细见解，包括所有男女单打比赛的胜利预测、逐点分析和要点预览和回顾。