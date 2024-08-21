动点出海获悉，总部位于新加坡的客户对话式AI解决方案提供商SleekFlow日前宣布，已经获得了一笔700万美元的A+轮融资。

据了解，这笔融资由韩国风投机构Atinum Investment领投，现有投资者AEF Greater Bay Area Fund以及新加入投资者Moses Tsang参投。

根据声明，这笔资金将用于加速SleekFlow在东南亚、中东、欧洲等市场的的全球扩张计划。同时，SleekFlow也表示，也将会把其用于技术和渠道方面的提升。

SleekFlow的测试版于2019年推出，目前已发展为一个由人工智能技术驱动的、全渠道客户对话套件——从WhatsApp到Instagram再到实时聊天等场景，用户均可使用其服务通过自动化或人工对话的方式与目标客户进行沟通交流并促进其转化为销售订单。

在市场表现方面，据介绍，SleekFlow的服务现已被新加坡、中国香港、马来西亚、印尼、巴西、阿联酋等国家和地区的超5000家客户所使用，每月处理超5700万条消息。

展望未来，SleekFlow表示，根据预测，对话式人工智能市场预计将从2024年的132亿美元在2030年时增长到499亿美元。于此，公司的目标是成为其中的头部选手。

同时，SleekFlow也指出，计划在未来12个月内完成B轮融资。而作为背景，SleekFlow的A轮融资发生在2022年，其规模为800万美元。