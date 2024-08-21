美国交通部即将实施一项新的道路安全举措，允许汽车之间相互“交谈”，帮助每年避免数千起交通事故的发生。

该计划将以车对车（V2X）技术为基础，该技术允许车辆、自行车、行人和路边基础设施相互联系，以传达位置、速度和道路状况。

美国国家交通安全管理局估计，2023 年机动车事故死亡人数为 40,990 人，因此，任何旨在消除这一问题的联合方法都值得欢迎。

什么是 V2X 技术？

V2X 是车辆组合通信系统的总称。

本质上，各种车载系统将能够向机器及其周围的人员提供实时信息。该技术将对不断变化的条件、新信息、标志和警告做出反应。

如果没有人类驾驶员控制方向盘，V2X 就无法运行。但它仍然是自动驾驶的重要组成部分，可以创建车辆行驶环境的视图。

同一系统内的其他“车对”标记包括车对车 (V2V)、车对基础设施 (V2I)、车对行人 (V2P) 和车对网络 (V2N)。

交通部支持 V2X 作为其“致力于采取全面措施将道路交通事故死亡人数降至零”的催化剂。

在全国范围内全面推广这项技术将耗费大量资金，需要花费大量时间。将必要的组件安装到移动、车载和路边基础设施中需要大量工作。

虽然还有保护公民个人信息和网络安全风险的考虑，但 V2X 的支持者坚信该技术可以防止数千人死亡，并通过降低撞击速度来减轻道路碰撞的严重性。

改变我们的旅行方式

最近，美国联邦公路管理局宣布拨付约 6000 万美元用于加速 V2X 发展。

印度交通部已设定了 2036 年的时间表，将在国家公路系统内实施 V2X，并让前 75 个大都市地区的绝大多数信号交叉口支持该系统。

交通部长皮特·布蒂吉格在一份声明中表示：“该部门今天达到了一个重要的里程碑，为交通运输行业制定了一项国家计划，这项计划有能力拯救生命并改变我们的出行方式。”

“该部门认识到 V2X 的潜在安全优势，该计划将使我们更接近在全国范围内采用这项技术。”