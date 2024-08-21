作为全球首个整车智能控制技术平台，易三方以全新智电融合科技重新定义新能源豪华技术标杆。腾势Z9GT与腾势Z9双旗舰正式开启预售，预售价区间为33.98万元-41.98万元，兼顾高性能与灵活性，打造奢享豪华，以开创者实力为新能源GT立下了新标杆，引领豪华GT迈入新能源时代。

为腾势量身打造，比亚迪整车智能的又一新突破

整车智能才是真智能。作为新能源时代的豪华品牌，腾势汽车统合了比亚迪集团易三方、云辇以及“天神之眼”等全栈自研的智电融合技术，组成了腾势专属智电融合架构，成为“整车智能”概念的完美载体。为了能把卓越的体验带给更多用户，比亚迪从底层架构上进行全面创新，找到了三电机动力解决方案的最优解，为腾势量身打造的专属技术平台——易三方。本次发布会上，腾势正式发布易三方平台，并全球首搭在腾势Z9GT上，将以智电全开之势，为用户带来车、身、心三位一体的感官新豪华。比亚迪集团董事长兼总裁王传福说：“我相信，有了易三方的加持，Z9GT将为用户带来独一无二的智驾新体验！”

比亚迪技术集大成者，腾势易三方重塑新能源豪华技术标杆

易三方不仅是全球首个实现三电机独立驱动和后轮双电机独立转向技术融合控制的整车智能控制技术平台，更充分融合第五代DM技术、e平台3.0 Evo等顶尖技术优势，以“比亚迪技术集大成者”打造出全球首屈一指的插混纯电双一流平台，并将插混纯电同平台的动力架构、全球首创的三电机独立驱动+后轮双电机独立转向控制架构、智电融合的整车智能架构三大架构完美融合，让整车具备澎湃动力、灵动控制，以及安全舒适的驾乘体验。易三方基于三电机独立驱动技术、后轮双电机独立转向技术、VMC整车运动控制技术、全系 CTB电池车身一体化技术四大核心技术，打造多项全球首创与全球领先的功能，并打造极致转向、圆规掉头、易三方泊车、低附路面增稳系统、智能蟹行五大标志性核心功能，带给用户超安全、超灵动、超智慧、超澎湃四大核心体验。

不仅如此，易三方还拥有高速爆胎稳定控制、内八制动增稳、倒车稳定、雷达主动避让等亮点功能，全场景守护用户行车安全，同时进一步提升车辆灵活性。此外，易三方行业首发整车智电融合端到端大模型，打造无与伦比的智电新体验。基于“整车智能”战略，比亚迪在智驾领域持续加大投入，自研车载计算平台，成立感知实验室、端到端大模型团队、AI超算中心，团队规模、研发能力均稳居全球第一梯队。截至7月，比亚迪L2级智能驾驶的搭载量超过350万辆，智驾得以快速迭代，越开越好开。未来，腾势汽车将基于所搭载的天神之眼智能驾驶辅助系统，不断迭代升级软件版本，腾势Z9GT将成为比亚迪集团首搭BAS 3.0+的车型，为用户带来安全、舒适的智驾体验。

易三方整车智能控制技术平台，颠覆了行业传统的电气化和智能化定义，使腾势汽车成为行业内首个实现整车智能控制技术平台量产的汽车品牌，也标志着腾势汽车在新能源豪华市场完成又一次的超越与进化，将引领行业迈向前所未有的高度。

有里有面，腾势Z9GT引领新能源豪华GT新趋势

发布会上，腾势汽车首席共创官赵长江自信表示：“腾势就要做新能源时代GT车的开创者！领天下之大势，步无人之所及！”腾势Z9GT全球首搭易三方，将以科技豪华重新定义GT，引领豪华GT迈入新能源时代！

得益于易三方，腾势Z9GT拥有极致的性能与操控。在三电机的协同下能释放出近千匹马力，超越12缸，百公里加速3秒级。此外，腾势Z9GT还具备卓越的高速灵活性，麋鹿测试成绩达93.6km/h，创造新的世界纪录！转弯半径仅为4.62米，5米2的车身比A0级车还灵活，一把过弯，既安全又优雅，树立转弯半径全球新标杆！安全性方面，腾势Z9GT在140km/h超高速下，爆胎后三轮行驶不跑偏，很安全。

腾势Z9GT采用全新设计理念Elegance in Motion——优雅之势，拥有对标帕拉梅拉的设计美学，堪称全球最优雅的豪华旗舰GT。作为全球首辆双平台搭载CTB架构的车型，腾势Z9GT既保持低趴动感，也有媲美奔驰S级的超大空间。同时，腾势Z9GT打造出全球最有仪式感的智臻尊享座舱，每一处设计都彰显着高级美感，豪华感、舒适性完美融合。发布会最后，腾势Z9（三厢版）惊喜亮相，与腾势Z9GT组成双旗舰，同步开启全球预售，携手重塑豪华车市场格局！腾势Z9也将搭载易三方整车智能控制技术平台，以卓越的性能和无与伦比的舒适度，满足用户商用、家用等多元化出行需求。

技术创新，让豪华因此豪华。伴随易三方整车智能控制技术平台的正式发布，众多“黑科技”在腾势Z9GT与腾势Z9上首搭，这些前沿技术的融合创新，不仅引领了整个新能源行业发展，更向世界彰显了中国品牌的技术研发能力。