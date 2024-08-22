意大利超级跑车制造商兰博基尼在加州蒙特雷汽车周年度盛会——赛车运动聚会 The Quail 上发布了意大利传奇品牌的全新电动超级跑车 Temerario。

Temerario 取代了 2014 年首次亮相的兰博基尼 Huracán，成为这家位于圣阿加塔博洛涅塞的汽车制造商历史上最畅销的超级跑车。

Huracan 的继任者放弃了自然吸气式 V10 发动机，转而采用全新的 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机和三个电动机，总功率输出为 908 马力。这款双涡轮增压 V8 发动机在圣阿加塔·波洛涅塞从头开始设计和开发，是第一款也是唯一一款能够达到 10,000 rpm 的量产超级跑车发动机。其性能绝对令人惊叹：最高速度超过 340 公里/小时（210+ 英里/小时），仅需 2.7 秒即可从 0 加速到 100 公里/小时（0-62 英里/小时）。

Temerario 是兰博基尼第二款 HPEV（高性能电动汽车），也是该公司电气化战略的第三步，继 Revuelto和Urus SE之后完成了兰博基尼整个系列的混合动力化。

正如兰博基尼汽车公司董事长兼首席执行官 Stephan Winkelmann 所说：“每一款新兰博基尼都必须在性能方面超越其前辈。”有了 Temerario，这款新型混合动力插电式汽车在性能、运动性和驾驶乐趣方面达到了新的典范。Temerario 是第一款也是唯一一款能够达到 10,000 rpm 的量产超级跑车发动机：这一壮举通常只有在赛车运动中才能实现。

“Temerario 的推出超出了我们对中置引擎跑车在性能和设计方面的预期，”Winkelmann 说道。“Temerario 是整个产品线的混合动力版，它完成了我们 Direzione Cor Tauri 计划的下一章，同时我们将继续开发将于 2020 年底推出的全电动车型。”

除了 Temerario，全电动产品线也成为此次年度汽车盛会的焦点，包括旗舰车型 Revuelto 和超级 SUV Urus SE。Revuelto配备6.5 升 V12 中置发动机，功率为 1,015 马力，最高时速为 217 英里/小时（超过 350 公里/小时）。而Urus SE配备双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机，总输出功率为 800 马力，最高时速可达 194 英里/小时（312 公里/小时）。