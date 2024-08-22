挪威初创企业 Morrow Batteries 在挪威阿伦达尔开设了欧洲首家千兆瓦级 LFP 电池工厂。

莫罗公司达到了另一个重要的里程碑，每年将能够生产多达 300 万个电池单元，或 1 GWh 的产能。

试生产已经开始。Morrow 将与客户密切合作，在接下来的几个月内微调生产设备，以达到批量生产的质量。商业化生产将于年底开始。该工厂是欧洲首家磷酸铁锂（LFP）电池超级工厂。

“这是挪威工业史上极其重要的一天，也是我们创始人大胆的愿景和敢于冒险精神的见证，也是我们多元化的 Morrowers 团队的奉献精神的见证，目前 Morrowers 团队由来自 34 个国家的 200 名成员组成。如果没有阿伦达尔市政府、地方和国家政府以及我们忠诚的股东的坚定支持，我们不可能取得今天的成就。我们共同为可持续能源的未来铺平道路，使欧洲更具竞争力和安全性”，Morrow Batteries 首席执行官 Lars Christian Bacher说道。

“在许多人的努力下，阿伦达尔已成为欧洲首个拥有超级磷酸铁锂电池工厂的城市，为当地创造了就业机会、价值，并有望带来可观的出口收入。我们期待在今年年底前向客户交付首批商用电池，”他补充道。

LFP 电池正迅速成为零排放社会的重要组成部分。它们在电池储能系统、重型机械和中档电动汽车中占据主导地位。

自去年 11 月以来，Morrow 已生产并向潜在客户运送了数千个 LFP 样品电池，供其在公司客户认证线 (CQL) 进行测试和验证。该公司现在可以提供具有商业可行性、经过全面测试且具有竞争力的 LFP 产品。

挪威特别适合电池制造业，因为其拥有流程工业和材料技术的工业记录、悠久的工程和工业创新传统、丰富的可再生能源以及确保员工有能力和敬业精神的劳动力模式。

安装干燥室、公用设施和生产设备需要超过 366,000 个工时，即 200 个人年。在施工期间，1,650 人完成了强制性健康安全与保障 (HSE) 培训。施工或设备安装期间未发生任何事故。

莫罗电池工厂将雇用约 150 名轮班员工。这是阿伦达尔计划建造的四家工厂中的第一家。