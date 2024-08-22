Automobili Pininfarina已将一辆独一无二的汽车 Battista Targamerica 的盖子和车顶拆除，这是世界上第一辆交付给客户的定制电动超级跑车。

Battista Targamerica 将于本月蒙特雷汽车周期间在 The Quail 赛车聚会上全球首发，这里是展示这种独特汽车艺术品的绝佳场所。这是一款设计杰作，也是 Automobili Pininfarina 首款客户定制的定制汽车，完美体现了该品牌“梦想之车，成就现实”的理念。

受著名汽车收藏家和现任Battista车主的委托，设计团队与客户密切合作，激发灵感并创建了一系列个性化设计，使其成为独一无二的设计和技术宣言。

该车由位于坎比亚诺的工作室工匠与 Pininfarina SpA 合作手工打造，充分体现了车主的个性，反映了他们的个性和历史、品味、兴趣和独特的生活故事。活动结束后，该车将立即成为世界上最精美的私人收藏品之一，这些收藏品包括稀有、经典和现代高性能汽车图标。

Battista Targamerica 采用醒目的银色和蓝色配色方案，车身经过精心重新设计，以适应无顶轮廓并提供独特的敞篷驾驶体验。它还融入了 Automobili Pininfarina 屡获殊荣的 PURA 设计理念元素，即永恒奢华的未来主义愿景。与每辆 Battista 一样，它是一件独特的手工杰作，体现了客户的个性。

Battista Targamerica 的许多细节都受到 Pininfarina 设计的最著名的一次性汽车之一——1986 年法拉利 Testarossa Spider 的启发，该车是为纪念 Gianni Agnelli 担任菲亚特董事长 20 周年而打造的。这款车是简约而优雅的杰作，就像 Battista Targamerica 一样。令人惊叹的银色外观饰面搭配精致的蓝黑色细节，是对 Testarossa Spider 的明显致敬，Battista Targamerica 后行李箱开口的水平特征线也是如此。

新车于 2023 年蒙特雷汽车周期间投入使用，这款车身定制杰作从构思到交付仅用了一年时间，彰显了 Cambiano 工匠的辛勤工作。该车包含几个客户个人元素，参考了他们的生活和成就。

雪茄架和保湿盒是该车的一个独特之处，这是一个完全定制的元素，直接安装在两个座位之间的车舱内。这个定制的铝制和玻璃盒子体现了奢华与科技的优雅融合，它嵌入车辆的 DNA 中，反映了车主的生活方式，也表明了车辆真正个性化的本质。

为了体现对细节的关注，这个可容纳三支雪茄的空间采用背光照明，以匹配五种驾驶模式的相应颜色：Calma、Pura、Energica、Furiosa 和 Carattere，分别为绿色、Iconica 蓝色、橙色、红色和黄色。

甚至连这款车的名字 Battista Targamerica 也是客户和设计团队共同合作的成果，参考了其无顶车身风格以及该车的所在地国家。

为了保持车辆的稀有性，同时保留标志性的 Automobili Pininfarina 元素，外观采用纯净、醒目的银色 Argento Liquido Gloss，车身侧面饰有 Iconica Blu Gloss 装饰，后轮前方配有航空翼。

后下翼由 Automobili Pininfarina 工匠手工完成，精心将 Iconica Blu 细条纹绘制在机翼的整个宽度上，以体现对细节的关注。

外观采用独一无二的陶瓷抛光五辐合金轮毂，搭配对比鲜明的黑色阳极氧化铝中心盖。拉丝阳极氧化珠宝包和定制的独一无二的车门板也为这款车增色不少。

内饰方面，Battista Targamerica 采用柔软的棕褐色皮革装饰，方向盘和仪表板则采用对比鲜明的黑色皮革。头枕为定制款，带有 Automobili Pininfarina 的“F”浮雕标志，以及专为车主打造的独特装饰和设计细节。

还指定了一套定制行李箱，采用与内饰相同的棕褐色皮革制成，并压印有 Battista Targamerica 轮廓。如此注重细节确保这款独一无二的客车既能反映和补充车主忙碌的生活方式，又能展示每辆 Automobili Pininfarina 汽车中内置的广泛个性化。

Battista Targamerica 与 Automobili Pininfarina Battista 共同荣膺意大利速度最快的合法上路汽车桂冠。这款电动杰作提供无与伦比的敞篷驾驶体验，其四个独立电动机与 120kWh 锂离子电池相结合，可提供 1,900hp 的功率和 2,340Nm 的扭矩。因此，Battista Targamerica 可在不到两秒的时间内从 0 加速到 100 公里/小时，最高时速超过 300 公里/小时。

Battista Targamerica 的设计借鉴了 Automobili Pininfarina 团队数十年的丰富经验，该团队总部位于意大利坎比亚诺。它融合了广泛的一次性定制设计和材料知识，以及广泛的制造和工程专业知识，充分利用了 Automobili Pininfarina 超过 100 名来自 20 多个国家的团队的全部技能。总而言之，它不仅标志着 Automobili Pininfarina 对独特客车制造车辆的承诺，也标志着其对豪华车艺术形式的承诺。

Automobili Pininfarina 是纯正意大利豪华体验的顶级供应商，其定制车辆可根据个人客户的喜好量身定制。每辆车都是独一无二的手工杰作，体现了客户的个性，灵感来自 Automobili Pininfarina 的工匠。