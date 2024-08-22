领先的电动汽车市场研究机构 Rho Motion 透露，7 月份全球电动汽车销量为 140 万辆，年初至今的销量已达 840 万辆。

由于欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国的销售额与 2023 年 7 月相比同比下降 8%，而中国市场增长了 31%，因此区域差异持续扩大。

从全球来看，市场继续呈现强劲增长势头，与 2023 年同期（1 月至 7 月）相比增长了 21%。截至目前，2024 年纯电动汽车 (BEV) 占销量的 65%，插电式混合动力汽车 (PHEV) 占销量的 35%。与 2023 年同期相比，插电式混合动力汽车的市场份额增长了 5 个百分点，当时插电式混合动力汽车占电动汽车总销量的近三分之一。

2024 年 1 月至 7 月对比 2023 年 1 月至 7 月 2023 年 7 月 vs 2024 年 7 月 – 全球：2024 年 1-7 月为 840 万，同比增长 21% – 中国：500 万，+31% – 欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国：170 万，0% – 美国和加拿大：100 万，+10% – 世界其他地区：70 万，+31% – 全球：+21% – 中国：+31％ – 欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国：-8% – 美国和加拿大：+7% – 世界其他地区：+41%

Rho Motion首席电动汽车数据分析师查尔斯·莱斯特 (Charles Lester)表示：“今年到目前为止，电动汽车市场确实好坏参半。全球销售强劲，并在中国、北美和新兴电动汽车市场继续蓬勃发展。然而，欧盟的销售停滞不前，尤其是在德国，欧盟对中国电动汽车征收的关税可能会进一步影响这一趋势。尽管该地区面临困境，但法国和英国正在经受住风暴，并扩大了国内市场。我们预计，除非采取严厉措施，否则这些趋势将在今年剩余时间内继续发挥作用。”

尽管 2024 年 7 月欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国的销量较弱，与 2024 年 6 月相比下降了 28%，但年初至今 (YTD) 的数据持平，与 2023 年相比，电动汽车销量没有增长。今年欧洲电动汽车销量下降的一个主要驱动因素是去年补贴结束后德国电动汽车销量疲软。然而，今年迄今为止，英国和法国的电动汽车销量有所增长，法国市场增长了 6%。

在美国和加拿大，2024 年 1 月至 7 月迄今的电动汽车销量与 2023 年同期相比增长了 10%。通用汽车的 Blazer EV 和 Equinox 产量持续增加，2024 年 7 月共生产了 10,000 多辆——本田 Prologue EV 也生产了 5,000 多辆。

在中国，今年迄今为止电动汽车销量增长了 31%。不过，这一增长大部分来自插电式混合动力汽车销量的增长。今年迄今，插电式混合动力汽车增长了 70%，纯电动汽车增长了 12%。2024 年 7 月，中国插电式混合动力汽车销量创下历史新高，达到 40 万辆。这一增长既得益于制造商提供的车型数量不断增加，包括增程式电动汽车 (REEV)，也得益于比亚迪等公司继续增加插电式混合动力汽车的生产和销售。