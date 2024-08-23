Rimac Automobili为Nevera系列推出了一款全新的激进车型：Nevera R。这款令人兴奋的进化版旨在将Nevera从超级GT转变为超级跑车。正如其名称所示，Nevera R的开发体现了Rimac品牌的核心理念：激进、叛逆和坚持不懈。

Nevera R配备了新一代的Rimac全轮扭矩矢量控制系统和先进的刹车技术，结合性能导向的电池系统，提供高达2,107马力的动力，专为提升转弯性能而设计。其直线加速性能甚至超过了创纪录的Nevera，能够在8.66秒内达到300公里/小时（186英里/小时）。

“在开发Nevera时，我们的一个重要目标是将其打造成一款豪华旅行车。我们确保它既宽敞又舒适，并在刺激与便捷之间取得微妙的平衡。最终，我们实现了完美的结合；这是一款高性能的破纪录汽车，能够在纽伯格林北环赛道上创下新标杆，同时也能在各大洲舒适地行驶数千公里。这标志着汽车性能的一个新纪元；它是全球首款量产全电动超级跑车，引领了新一代的潮流。然而，我们始终在调整以满足客户的需求，许多人希望拥有一款真正强调Nevera转弯能力的车型，充分利用车载的所有先进技术。Nevera R正是对此需求的回应：它继承了破纪录的Nevera的所有基因，但更加轻盈、更快且更专注，”Rimac集团创始人兼首席执行官Mate Rimac表示。

Rimac的设计师和工程师对Nevera的特性进行了全面评估，并重新设计了多个元素，使其更进一步进入电动超级跑车的领域。Nevera R不仅在性能上更为卓越，还强调了电动驱动的环保理念，展现出可持续发展的设计哲学。

Nevera R的外观设计追求干净利落的表面和完美的比例，展现出更低矮、更时尚的姿态，配备21英寸的后轮和20英寸的前轮。汽车前部的设计既醒目又富有技术感，水平线条强调了空气动力学效率、姿态和宽度，体现了电动汽车在设计上的创新与前瞻性。

从侧面看，Nevera R的车身颜色与碳纤维材料之间形成了和谐的平衡，展现出其永恒而动感的外形。全新设计的车轮辐条更长，突显了其尺寸和独特的配色。大型固定尾翼与新型大型扩散器相结合，提升了15%的下压力和10%的空气动力学效率，进一步优化了电动驱动的性能。使用新的Michelin Cup 2轮胎后，转向不足减少了10%，横向抓地力提高了5%，在Nardo操控赛道上的单圈时间缩短了3.8秒。通过负外倾角、新轮胎的更高抓地力和增加的下压力，Nevera R准备以全新的方式突破物理定律，展现电动汽车的无限可能。

Nevera R的性能不仅卓越，更加注重驾驶员的反馈。新一代全轮扭矩矢量控制（R-AWTV）系统提供了更灵敏、更紧凑的转弯体验，经过重新调整以最大限度地发挥高性能轮胎的潜力。增加的下压力提升了稳定性和横向性能，为在曲折的B级公路和偶尔的赛道上驾驶乐趣树立了新标杆。牵引力控制系统经过修改，以扩展R-AWTV的功能，确保在潮湿条件下也能保持可预测性。漂移模式和转向系统也经过调整，响应更灵敏，为驾驶员提供更清晰的反馈。

Nevera R搭载新一代108kWh Rimac电池组，利用尖端技术在全新、更轻的包装中提供更大的功率和效率，拥有2,107马力，速度比创纪录的Nevera更快。这款电池组不仅提升了性能，还在环保和可持续性方面做出了贡献。新款EVO2制动器采用碳陶瓷材料，配有硅胶基质层，确保在高强度使用期间提高制动性能、冷却性能和耐用性，同时减少对环境的影响。

Nevera R的性能数据包括：

最高速度：412公里/小时 / 256英里/小时（制造商监督）

0-60英里/小时：1.74秒

0-100公里/小时 / 0-62英里/小时：1.81秒

0-200公里/小时 / 0-124英里/小时：4.38秒

100-200公里/小时：2.46秒

0-300公里/小时 / 0-186英里/小时：8.66秒

1/4英里：8.23秒

Nevera R采用星云绿色，展现了Rimac故事的视觉进化，将Time Attack的闪电绿色亮点转化为新的配色方案，包括内饰和外观。内饰以驾驶员为中心，提供高度定制的选项，增加了更多颜色和装饰选择，体现了可持续设计的理念。涂漆碳纤维功能（如主仪表板结构和中控台饰件）可以与外部颜色相匹配，或根据客户的选择进行个性化定制。

Nevera R的全球产量仅限40辆，充分体现了Rimac在电动汽车领域的创新与环保承诺。