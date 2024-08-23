昆仑万维此前发布了 Melodio，后者号称是全球首个 AI 流媒体音乐平台。你可以根据此刻的场景或心情在 Melodio 中输入 Prompt（提示），系统便会持续生成相应风格的定制化音乐。对于笔者这样的音乐小白来说，能根据自己的喜好找到由 AI 生成的音乐，这真是一套省事的操作。那么 Melodio 这款 App 的实际体验如何呢，还请继续往下看。

用户界面

Melodio 的界面设计简洁直观，主要功能一目了然，操作起来非常流畅。主页面便是播放器，背景的波动图还会变幻配色，让聆听过程更沉浸；下方为音乐描述栏，滑动至最右侧卡片是歌词，最左侧是音乐广场，可以一键找到想听的音乐。左上角“我的”中，可以随时浏览已收藏保存的音乐。整个 App 也没有设置之类的功能，可以说是极度简洁。

使用体验

只需在搜索框内输入关键词， AI 就能迅速生成一首符合描述的歌曲。

先事先说明，尽管它支持中文描述词，但截稿前我们只在单个中文单词测试中成功听到音乐，而组合的中文描述词输入后，系统并没有反应。比如输入“硬核摇滚，林肯公园风格“，等待后并无响应。

于是我们尝试用英文来简单描述，比如“happy”和“Winter Cabin Escape with Metal Essentials”，结果都生成了符合描述情境的音乐。

需要注意的是，在某些情况下，AI 生成的音乐可能会出现重复或不连贯的情况。这在一定程度上有些影响聆听体验。

案例：https://www.melodio.ai/share?share_key=3gkKP1GvDn3pvYCRPeKLGxRqigK1wQQ1Rbi3Gq7EBoacJY4EpjH5Z4sLWuZDQmqQHBKD8tjnaFXxSawdTuaUzYD9

总结

总体来说，Melodio 是一款非常有潜力的 AI 音乐 App。它不仅能满足我们对音乐的个性化需求，还能激发我们的创造力。如果你是一名音乐爱好者，或者想体验一下 AI 带来的音乐新玩法，Melodio 值得一试。但现阶段它的功能还不完善，希望日后能够有所改进。