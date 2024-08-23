OpenAI 宣布对加州一项涉及 AI 安全领域的法案表示反对。该法案今年 5 月已经获得州参议院一致认可，要求人工智能公司采取措施，防止其模型造成“严重损害”，例如开发可能导致大量人员伤亡的生物武器或造成超过 5 亿美元的经济损失。

OpenAI 周三致函加州参议员斯科特·维纳办公室，称该法案将损害 AI 行业的创新，并认为其安全问题的监管应该由联邦政府而不是州政府来制定。

根据该法案，AI 公司需要确保其人工智能系统可以关闭，采取“合理措施”确保 AI 模型不会造成灾难，并向加州司法部长披露合规声明。如果不遵守这些要求，企业可能会被起诉并面临民事处罚。

该法案受到了许多主要科技公司、初创企业和风险投资家的强烈反对，他们表示，对于仍处于起步阶段的 AI 技术来说，这是过度干涉，可能会扼杀该州的技术创新。

OpenAI 表示，如果该法案通过，可能会对美国在人工智能和国家安全方面的竞争力产生“广泛和重大的”影响。

OpenAI 首席战略官杰森·权写道：“人工智能革命才刚刚开始，加州作为全球人工智能领导者的独特地位正在推动该州的经济增长。”“SB 1047（法案）将威胁到这种增长，减缓创新的步伐，并导致加州世界级的工程师和企业家离开该州，从而到其他地方寻找机会。”

彭博社援引消息人士的话透露，由于对加州监管环境的不确定性，OpenAI 已暂停有关扩大其旧金山办公室的计划。

对于 OpenAI 的观点，维纳表示关于 AI 人才离开该州的论点“毫无意义”，因为该法律将适用于在加州开展业务的任何公司，无论办公室在哪里。