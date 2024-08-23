Polestar在欧洲推出了首款 Polestar 4 SUV 轿跑车，其产品线从一款车型扩展到三款车型。随着Polestar 2、Polestar 3和现在的Polestar 4在欧洲上市，这个瑞典电动汽车品牌继续扩大其产品线。

Polestar 4已交付给中国客户，在欧洲的首次交付加速了 Polestar 汽车的全球业务，标志着该公司发展的重要里程碑。首批车辆已交付给德国、挪威和瑞典的客户，未来几周其他欧洲市场的客户交付也将加速。

Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 表示：“Polestar 3 自夏季上市以来，这是我们 2024 年的下一个重要里程碑，因为我们将首次向欧洲交付 Polestar 4，为客户提供更多选择。Polestar 拥有三款车型，将自己定位为全球电动汽车市场上以设计为主导的高端豪华电动汽车品牌。”

随着Polestar 4将于2025年在韩国开始生产，该公司的生产足迹也将扩大，从而提高Polestar在全球范围内生产和交付更多Polestar 4 SUV轿跑车的能力。

Polestar 4 是基于吉利控股开发的高端可持续体验架构 (SEA) 打造的 D 级 SUV 轿跑车，车身宽大，轴距长达 2,999 毫米。总长 4,840 毫米，宽 2,139 毫米，高 1,544 毫米。由此产生的宽敞内部比例在后排尤为明显，乘客在电动倾斜座椅的温馨环境中感到舒适。可调节的环境照明为内部增添了额外的维度，灵感来自太阳系，让乘客可以定制驾驶环境。

Polestar 4 是该品牌迄今为止开发的速度最快的量产车。0-100 公里/小时加速仅需 3.8 秒，最大功率输出为 400 千瓦（544 马力）。电机采用永磁同步设计。驾驶动态符合 Polestar 品牌的风格——灵敏的转向和操控响应为所有乘客带来激动人心且灵活的驾驶体验。

有双电机和单电机两种版本可供选择，单电机版本采用后轮驱动。尽管输出功率和性能都很高，但控制和信心始终是打造负责任的、日常愉悦的电动汽车体验的关键因素。双电机版本采用半主动悬架，可在舒适性和性能动态之间进行额外的调整。车轮尺寸从 20 英寸到 22 英寸不等，轮胎由倍耐力和米其林提供，具体取决于配置。

两款长续航版均配备 100 kWh 电池。长续航版双电机功率为 400 kW（544 hp），扭矩为 686 Nm，初步续航里程目标为 580 km WLTP。分离离合器允许车辆在不需要时分离前电机，以最大程度地提高续航里程和效率。

长续航单电机版本配备后置 200 kW（272 hp）和 343 Nm 电机，初步续航里程目标为高达 610 km WLTP。

两种车型均配备高达 200 kW 直流和 22 kW 交流充电，充电盖采用电动设计。车型配备双向充电硬件，计划稍后推出车辆到负载 (V2L) 功能，让外部设备可以从 Polestar 4 获取电力。车型标配热泵，让车辆在预调节车厢和电池时充分利用环境热量。