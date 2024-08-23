全新斯柯达 Elroq创新性地使用了 Recytitan 和 Technofil 等内饰材料，为可持续汽车设计带来了全新视角。Elroq 的内饰符合该品牌的现代立体设计语言，强调简洁、宽敞和干净的线条。

同时，所选材料也彰显了斯柯达对环境保护和减少车辆二氧化碳排放的承诺：座椅和内饰面料由回收的塑料瓶制成，并首次采用回收服装。这些材料经过精心再加工，制成 Elroq 的高品质新纱线和面料。这家捷克汽车制造商正朝着实现其可持续发展目标迈出下一步。

新款斯柯达 Elroq 拥有宽敞的内部空间，线条简洁干净，体现了该品牌的现代立体设计语言。客户有四种设计选择：工作室、阁楼、小屋和套房，每种设计都采用了更大比例的可持续材料。

例如，Loft Design Selection 使用了 Recytitan——一种由 78% 的再生 PET 组成的材料，并且首次在斯柯达车型中使用了再生服装。深灰蓝色面料与深色人造皮革细节和黄色反光缝线相得益彰。

Lodge Design Selection 采用一种名为 Technofil 的材料。这种材料还包含由再生尼龙制成的 ECONYL 纱线，例如从旧渔网和布料碎片中获得的纱线。该系列以黑色织物搭配浅灰色人造皮革为特色，并以橙色对比缝线和相配的橙色安全带为亮点。

斯柯达不断推进其在所有产品中对创新和可持续材料的使用。为了进一步提高 Elroq 设计精选阁楼的可持续性，该品牌在门板、座椅套、仪表板、扶手和护膝中使用了 Recytitan。它由 78% 的再生 PET 组成，这些 PET 来源于塑料水瓶等物品。其余材料来自新 PET（16%），并且首次采用了从消费后服装中回收的机械回收纤维（6%）。纤维混合物无需化学处理即可加工。纱线纺纱和整经过程中对细节的精心关注确保了舒适性、耐用性和可持续性的完美平衡。

在 Lodge Design Selection 中，斯柯达采用了 Technofil 材料，该材料由 75% 的再生 ECONYL® 纤维和 25% 的聚酯纤维组成。这种创新面料可重新利用尼龙废料，例如渔网、布料碎片和注定要被填埋的地毯，将它们转化为新的尼龙纱线。ECONYL 尼龙以其出色的耐摩擦性和耐磨性而闻名，而且 100% 可再生，纱线可以反复回收、重塑和重新纺纱，而不会降低质量。