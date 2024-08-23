针对网友反馈的热门景点公众号预约难、抢票难问题，腾讯公布了“风控反黄牛解决方案”。

据介绍，普通人抢票需要输入验证码、输入身份证、选择日期、提交订单，最快也要耗时 3-4 秒。初级黄牛用自动化脚本（恶意机器人）抢票，在 0.0001 秒内完成这些动作。而高级氪金黄牛储备了海量手机和账号，每台设备运行批量抢票软件和自动化工具。可以瞬间抢走大量票。

对此，腾讯安全为许多景区、博物馆的票务系统部署了反黄牛技术（具体景区未公布），用“三道防线”拦截黄牛：

第一道防线：在线拦截机器人 腾讯 Web 应用防火墙（WAF）处于 Web 应用程序和外部网络之间，可以检测并阻止自动化脚本的异常大流量访问。 通过对抢票速度、频次、地点的分析，腾讯 WAF 可以拦截大部分恶意机器人。比如，抢北京的票的 IP 地址集中在印度、新加坡，大概率是因为黄牛为了抢票购买了异地云资源。 第二道防线：筛出可疑设备 每一个设备都有自己的数字特征。如果这个设备的 IP 聚集度、设备聚集度很高，它大概率是虚假设备或可疑的设备。筛选出可疑设备后，再结合多种验证码的方式，就可以有效抵御黄牛，同时保证普通用户的购票体验。 最后一道防线：诱敌深入 第三道防线应用的是腾讯天御全栈式风控引擎（RCE）。先让少量黄牛进来买票，再标记异常的 IP：比如 0.5 秒就抢到票，每周抢几十张票，大概率不正常。 随着 IP 可疑动作越来越多，这个 IP 的颜色便会越来越深，直到成为风控系统中的黑样本。它就被彻底拦截了。

据悉，该公司的“反黄牛”技术能够在无需人工介入的情况下帮助博物馆、博物院、公园、景区等“解决 90% 的恶意流量问题”。以前没有接入腾讯 RCE，热门的博物馆开闸放票十几秒，就被黄牛“扫荡”一空。现在，抢票时间窗口能延长到 20-30 分钟。