福特汽车公司正在采取更多措施，以实现盈利、资本高效且不断增长的电动汽车业务，并为客户增加更多可降低二氧化碳排放量的推进选择。

更广泛的电气化选择

对于一些商业应用和大型车辆来说，纯电动汽车的电池成本仍然具有挑战性。

因此，福特将开发一系列全新的电动三排 SUV，其中将包括混合动力技术，与纯燃气汽车相比，该技术可以在效率、性能和排放方面提供突破性的优势，并且相对于纯电动汽车，可以延长车辆的行驶里程。

此外，下一代 F 系列 Super Duty 皮卡将拥有一系列推进选项，从而巩固福特凭借 F-150 和 Maverick 在混合动力卡车销售方面的领先地位。

法利表示：“作为皮卡领域的全球领导者，我们通过混合动力、电动和其他电动推进选项为所有尺寸的皮卡系列提供面向未来的宝贵资源，让个人客户和企业能够根据他们使用卡车的方式做出选择。”

智能产能利用和本地化是降低成本的关键

福特重新调整了电池采购，以支持电动汽车和其他新兴电动汽车应用，从而降低成本、提高资本效率并符合《通胀削减法案》生产和消费者税收抵免的资格。

“一辆价格实惠的电动汽车首先要有价格实惠的电池，”法利说。“如果你在电池成本上没有竞争力，你就没有竞争力。”

福特和 LG 能源解决方案计划在 2025 年将部分 Mustang Mach-E 电池生产从波兰转移到密歇根州荷兰，以享受《通胀削减法案》的福利。

BlueOval SK 合资企业的肯塔基 1 号工厂将从 2025 年中期开始为现有的续航里程增强型 E-Transit 和 F-150 Lightning 生产电池，从而比计划提前实现显著的成本改进。

位于田纳西州蓝椭圆城的 BlueOval SK 将从 2025 年底开始为福特在俄亥俄州装配厂生产的新型电动商用货车生产电池。这些电池将用于为在蓝椭圆城组装的下一代电动卡车和未来新兴技术的电动汽车提供动力。随着市场不断发展，这种通用电池策略为福特提供了跨多个细分市场和电动平台制造的极大采购灵活性。

磷酸铁锂 (LFP) 电池的生产有望于 2026 年在密歇根州 BlueOval 电池园区开始，该工厂是美国首家由汽车制造商支持的 LFP 电池工厂，符合《通胀削减法案》的优惠条件，并使福特拥有北美成本最低的电池单元之一。

福特将在 2025 年上半年更新其电气化、技术、盈利能力和资本需求。