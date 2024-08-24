在这项具有里程碑意义的交易中，世界上第一艘电动水翼船Candela P-12将为 NEOM 的规划水网提供服务，NEOM 是沙特阿拉伯西北部正在形成的庞大的可持续发展项目。

NEOM 已采购首批 8 艘水翼式电动穿梭船，这是 Candela 历史上最大的订单。

Candela首席执行官兼创始人 Gustav Hasselskog 表示：“P-12 旨在打造零排放水上运输系统，与传统水上交通相比有显著的改进。”

“与传统渡轮系统相比，Candela P-12体积更小、速度更快，能够更频繁地发船，让乘客的旅程更快捷。所有日常必需品和服务都只需乘船短途即可到达。”

Candela P-12 于去年推出，预计将于 2024 年秋季在斯德哥尔摩的公共交通中首次亮相。

P-12 搭载计算机控制的水下机翼和水翼，在海浪之上飞行，比传统船舶节省 80% 的能源，首次在电动船舶中兼具远航程和高速。坎德拉 P-12 的速度为 25 节，续航时间超过 2 小时，是迄今为止速度最快、航程最长的电动客船。

水翼船也带来了全新的舒适度。乘客将平稳飞越红海，因为 P-12 的数字飞行控制系统每秒可调整水翼船的迎角 100 次，使船体保持平衡，即使在风浪中也能保持稳定。

由于燃料使用而非制造阶段构成了船舶对环境影响的主要部分，因此能源效率对于控制排放至关重要。由于 Candela 的翼船比同等大小的传统船舶消耗的能源少 80%，斯德哥尔摩 KTH 皇家理工学院进行的生命周期分析得出的结论是，与同等大小的传统柴油船相比，P-12 在其使用寿命期间的二氧化碳排放量将减少 97.5%。

Candela P-12 可容纳 20 至 30 人，具体取决于配置。

Candela C-POD 电动发动机位于水下吊舱内，噪音极小，对海洋生物的干扰极小。飞行时，P-12 只会产生微不足道的尾流，因此可以更快地航行，而传统船舶则因其巨大且具有破坏性的尾流而受到速度限制。

“我们非常自豪能够提供一种兼顾乘客和环境的船舶系统。等候时间短、连接快捷、体验非常愉快，而且不会对环境造成尾流、排放和噪音的污染，这将彻底改变我们的水上旅行方式，”Candela 的 Gustav Hasselskog 说道。

首批8艘船分别将于2025年和2026年初交付。