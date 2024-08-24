今年秋季将推出三款新的 Xbox 游戏机，它们具有不同的颜色和更大的 SSD。微软宣布现在可以预订，硬件将于 10 月 15 日发布，就在前一天，该公司确认2024 年最大的游戏《印第安纳琼斯：大圆环》也将于明年初登陆 PlayStation 5。

虽然大部分视频游戏行业都致力于参加在德国举办的 Gamescom 活动，但微软却选择在本周正式宣布新款 Xbox Series X|S 游戏机的预购。

有关这款游戏机的消息最早于 6 月份在 Xbox 游戏展上发布，但现在才公布全部细节。

发售日期现已定于 10 月 15 日，并提供预购选项。主机包括白色数字版 1TB Xbox Series X（售价 449.99 美元）、银河黑色 2TB Xbox Series X（售价 599.99 美元）和白色 1TB Xbox Series S（售价 349.99 美元）。

不过，并不是每个人都会在 10 月 15 日收到游戏机，因为一些特定国家的发售日期较晚，为 10 月 29 日，并且发售日期因国家/地区而异。

目前尚不清楚哪些国家将看到较晚的发布日期，但这些游戏机将在所有当前 Xbox 硬件支持的地区和市场上发售。

其中包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、中国、哥伦比亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港、匈牙利、爱尔兰、意大利、日本、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、台湾、英国和美国，但阿根廷、巴西、智利、印度、以色列、韩国、沙特阿拉伯、新加坡、南非、土耳其和阿联酋除外。