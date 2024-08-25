科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.08.19-2024.08.25）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

随着数字化进程的不断深化，对马来西亚来说，这里也正在出现一些新的挑战。

根据一份报告指出，到2025年，马来西亚的数字经济规模有望从23年的230亿美元增长至300亿美元，实现14%的复合年增长率（这一数字在22年时为220亿美元）。相应的，作为数字经济中的重要支柱之一，数字金融也在这段剧本中迎来了显著增长。

其中，就数字支付层面来看，数据预测，马来西亚的总数字支付规模预计将从23年的1650亿美元在25年增长至2070亿美元（22年时为1520亿美元）。而从这一点出发，以网络诈骗为代表的金融诈骗行为也就随之变得更加常见。

有数据表示，今年1月至6月15日，马来西亚共发生14490起网络诈骗案件，损失超5.81亿林吉特。作为背景，据统计，22年期间，马来西亚记录的网络诈骗案件总数为25479起，损失额为超8.5亿林吉特。到了23年，这一数字则增至34495起，而损失也提升到10亿+林吉特。

为了应对这些问题，从取消基于短信的网银验证再到本周所见的国家反诈骗门户，马来西亚不断出台举措打击这些行为，并大力提升自身的应对效率——以国家反诈骗门户为例，马来西亚表示，在试点阶段，该门户就已将追踪欺诈交易的平均时间减少了75％，并将金融机构每月冻结资金平均规模增加了28％（400万林吉特）。

目前，据马来西亚官方发布的信息，截至今年6月，当地相关部门已经启动超过1.2万份诈骗调查文件，并在警方根据执法令确定的账户中冻结了总计7200万林吉特的资金。不过，也正如上文所述，在与诈骗行为对抗方面，面对不断加快的数字化进程以及由此产生的更多网络化行为和新的技术手段，不难发现，马来西亚显然也还有很长一段路要走。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

消息称瑞幸计划年底大规模出海：据晚点团队指出，瑞幸咖啡计划于 2024 年四季度至 2025 年一季度期间启动大规模出海计划，并重点考虑东南亚和美国市场。

晚点团队称，在海外，瑞幸计划以大加盟模式扩张 —— 总部把控增长和营销的最终决策权，提供中后台和供应链的支持，由国家 / 地区的加盟商（根据各国情况决定采取合资 / 授权 / 特许经营模式）管理本地店铺和一部分供应商，加盟商可对总部提出建议。

韩国和马来西亚重启自贸协定谈判：韩国产业通商资源部20日表示，韩国和马来西亚之间的自由贸易协定（FTA）第四轮谈判当天将在吉隆坡启动，为期四天。

这是两国自2019年9月进行第三轮谈判后时隔五年重启谈判。双方计划将谈判范围由原先的商品领域拓展至服务、投资、数字、环保、生物等领域，从而签署涵盖市场开放和经贸新规则的自贸协定。

AWS将在马来西亚投资超62亿美元，当地新云区域已启用：动点出海获悉，亚马逊旗下云服务平台AWS日前宣布，已经在马来西亚启动了其新的云数据物理中心（即云区域，Cloud Region）——AWS 亚太（马来西亚）区域。AWS在一份声明中表示，作为其长期承诺的一部分，至2038年，AWS计划在马来西亚投资超62亿美元。

VinFast推迟泰国经销网络布局计划：据彭博社援引相关邮件表示，由于泰国乘用车销量势头的减缓，越南新能源车企VinFast推迟了其针对该国的经销网络开业计划。同时，邮件也指出，VinFast将会仔细评估其电动汽车在泰国的销售时机。

马来西亚推出国家反诈骗门户网站：马来西亚国家银行（BNM）、PayNet和当地金融机构于本周推出了马来西亚国家反诈骗门户网站 (NFP)，以此作为加强国家诈骗应对中心（NSRC）运作能力的综合平台，促进马来西亚打击网络欺诈的战略。

BNM在一份声明中指出，NFP实现了国家诈骗应对中心处理诈骗报告和追踪被盗资金的端到端自动化处理流程。据介绍，该集成平台提供资金自动追踪/追回、全行业信息共享协作、以及基于大数据的钱骡评估等功能。

投融资

食品供应链解决方案提供商DiMuto获得590万美元融资：DiMuto成立于2019年，主要为农业食品行业提供数字解决方案。一方面，DiMuto会对客户提供贸易管理平台——该平台可以帮助客户监管产品从农场到餐桌的全流通环节过程（包含资金的流动）。另一方面，DiMuto也提供了一个市场平台，并以此将经过验证的买家和供应商联系起来，促进交易达成。此外，据介绍，DiMuto也会向客户提供贸易融资方面金融服务。

客户沟通平台SleekFlow获得700万美元融资：SleekFlow的测试版于2019年推出，目前已发展为一个由人工智能技术驱动的、全渠道客户对话套件——从WhatsApp到Instagram再到实时聊天等场景，用户均可使用其服务通过自动化或人工对话的方式与目标客户进行沟通交流并促进其转化为销售订单。