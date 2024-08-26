英国雷丁大学的研究人员成功研发出一种具有“学习”能力的电活性聚合物（EAP）凝胶，并将其应用于经典乒乓游戏《Pong》中，以测试其学习能力。研究结果显示，这种凝胶“大脑”能够通过不断调整其电信号输出，来适应游戏规则并提高自己的游戏水平。这项研究成果发表在《Cell Reports Physical Science》上。

据了解，研究人员将 EAP 凝胶与电极阵列连接，使其能够控制游戏中的球拍。通过观察凝胶在游戏中的表现，研究人员发现，凝胶在开始时表现较差，但随着时间的推移，其游戏水平逐渐提高，并在大约 20 分钟后达到水平峰值。

这种 EAP 凝胶控制系统虽然与有意识的生命形态完全不同，但它仍然展现了一种该材料原本未设计的涌现能力。雷丁大学工程师 Vincent Strong 解释说：“水凝胶的收缩速度比膨胀速度慢得多，这意味着离子的下一次运动受其先前运动的影响，这有点像记忆的发生。水凝胶内部离子的持续重排是基于先前的水凝胶内部重排，可以追溯到其最初制成并具有均匀离子分布的时候。”

雷丁大学生物医学工程师 Yoshikatsu Hayashi 称，其研究表明，即使是非常简单的材料，也可以表现出通常与生物系统或复杂人工智能相关的复杂、适应性行为。这为开发新型智能材料提供了新的可能性，这些材料可以学习和适应环境。

未来，类似的研究可能会在假肢、软体机器人和自适应材料等领域取得进展。目前，这项研究似乎主要证明了“生命系统中的学习和适应系统可能比以前认为的更普遍”。研究人员计划继续研究这种 EAP 水凝胶，以发现其“记忆”能力的极限并将其应用于其他任务。过去，他们还展示了这种材料模仿跳动的心脏组织的能力。