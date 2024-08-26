大众商用车展台 Buzz Stop 由全球知名设计二人组 Craig & Karl 设计。全新 Buzz Stop 位于展台 CF2 号，其大胆的设计、鲜艳的色彩和不同媒体的使用将吸引所有人的注意，其设计灵感来自 ID. Buzz 的设计特点。

新款 ID. Buzz 7 座车将成为大众商用车 CarFest 展台的焦点，同时还提供适合所有人的娱乐活动，包括现场 DJ、座位区和儿童彩色墙。

ID. Buzz 7 座车型的起价为 59,545 英镑（上路价），将于 2024 年下半年开始交付。

ID. Buzz 7 座车型提供适合家庭的灵活性，提供五座、六座和七座配置，所有后排座椅均配备三点式安全带和儿童座椅 ISOFIX 固定装置。第二排座椅可滑动和倾斜，以提供额外的舒适感，而七座车型的第三排座椅可以完全拆除。轴距的增加允许安装 86kWh 电池，提供高达 291 英里的 WLTP 续航里程1。

ID. Buzz 7 座车长 4,962 毫米，比标准车型长 250 毫米。这使得滑动后门增加了 192 毫米，使后座乘客进出更加方便。

这款 7 座车型在第三排座椅后方提供 306 升空间，在第二排座椅后方增加到 1,340 升行李空间，当第二排和第三排座椅折叠时，行李空间增加到 2,469 升，非常适合携带自行车、冲浪板和全家所需的装备。此外，Multiflex 板可调节行李箱地板创造了第二个装载水平，当后排座椅折叠起来时，装载区域完全平坦。

与 ID. Buzz 系列的其他车型一样，这款 7 座车型也配备了多项技术和规格升级。例如，最新的“Discover Pro”信息娱乐系统现在配备了更大的 12.9 英寸屏幕，并配备了增强的图形和更快、更强大的处理器。