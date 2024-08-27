在苹果官宣北京时间 9 月 10 日凌晨 1 点举办秋季发布会之后，公司内部发生较大调整，首席财务官卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）卸任，由凯文·帕瑞克（Kevan Parekh）接任。

帕瑞克在苹果工作了 11 年，负责财务规划与分析、G&A 与福利财务、投资者关系和市场研究。他从市场营销起步，曾负责全球销售、零售和市场营销财务。

苹果宣布，帕瑞克将于 2025 年 1 月 1 日正式从卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）手中，接棒出任首席财务官。

梅斯特里继续担任苹果企业服务团队的负责人，并直接向首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）汇报工作。

库克在声明中表示：

长期以来，梅斯特里在管理苹果方面做出了卓越贡献，改善和推动了公司的财务业绩，并在和股东沟通以及在苹果的每个部门灌输财务纪律方面都发挥了重要作用。 我们很幸运，我们将继续受益于他的领导力和洞察力，这是他在公司任职期间带给我们的宝贵财富。 十多年来，凯文一直是苹果财务领导团队中不可或缺的一员，他对公司了如指掌。他敏锐的智慧、明智的判断力和出色的财务能力使他成为苹果下一任首席财务官的不二人选。

梅斯特里随后表示：