Uber Technologies和通用汽车子公司Cruise宣布建立多年战略合作伙伴关系，将 Cruise 自动驾驶汽车引入 Uber 平台。

两家公司计划于明年启动合作，推出一批基于雪佛兰 Bolt 的自动驾驶汽车。

一旦推出，当 Uber 乘客在 Uber 应用程序上请求符合条件的乘车服务时，他们可能会选择由 Cruise 自动驾驶汽车完成该行程。

Cruise首席执行官马克·惠顿 (Marc Whitten) 表示：“Cruise 的使命是利用无人驾驶技术打造更安全的街道并重新定义城市生活。我们很高兴与 Uber 合作，为更多人带来安全、可靠、自动驾驶的好处，开启城市交通的新时代。”

Uber 首席执行官达拉·科斯罗萨西 (Dara Khosrowshahi) 表示：“作为最大的出行和配送平台，我们相信 Uber 可以在帮助安全可靠地向全球消费者和城市推出自动驾驶技术方面发挥重要作用。我们很高兴与 Cruise 合作，并期待明年推出这项技术。”

自去年 10 月以来，Uber 一直通过与Waymo合作在凤凰城提供自动驾驶汽车服务。谷歌旗下的 Waymo 在凤凰城运营着近 700 辆自动驾驶汽车，是唯一一家向付费客户提供全自动出租车服务的美国公司。

与此同时，继去年旧金山发生重大事故后，Cruise 正试图重启美国业务。该公司已恢复了配备人类安全驾驶员的车辆测试，同时努力解决州和联邦监管机构对其技术安全性的担忧。