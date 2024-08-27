固特异轮胎橡胶公司正在扩建和现代化其位于安大略省纳帕尼的工厂，以满足电动汽车和全地形市场不断发展的多样化需求。

这项投资包括与加拿大政府、安大略省政府和当地市政当局的合作，将为安大略省东部带来 200 个新的高技能制造业岗位。此外，该工厂已被认定为零废物填埋场，将整合环境解决方案以提高其能源效率并减少碳排放。

“此次公告加强了我们对加拿大的长期承诺，提高了我们的敏捷性和灵活性，使固特异能够满足当前和未来客户不断变化的需求，”首席执行官兼总裁马克·斯图尔特 (Mark Stewart) 表示。“我们感谢联邦、省和地方政府的支持，也感谢纳帕尼员工致力于打造下一代轮胎。”

固特异于今年早些时候开始扩建工程，预计将于 2027 年中期完工。安装新的、最先进的设备和技术将使纳帕尼工厂成为领先的生产商，提供满足不断增长和变化的全球市场未来需求的产品。

这项最新投资是固特异持续努力的一部分，旨在将自己定位为未来增长的领导者并推动股东价值。

固特异将投资超过 5.75 亿加元来更新其纳帕尼工厂，包括扩建建筑、购买新设备和提高产能。该工厂将保留全职团队，并将全职团队增加 200 个职位，至 1,000 多人。

加拿大政府将通过其战略创新基金 (SIF) 投资 4430 万加元，支持固特异和加拿大的汽车制造供应链。

安大略省政府将通过 Invest Ontario 出资 2000 万加元，用于支持创新技术和技能培训。此外，大纳帕尼镇、斯通米尔斯镇和伦诺克斯和阿丁顿县将通过工业社区改善计划在四年内提供约 200 万加元的奖励。