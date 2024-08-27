沃克斯豪尔推出了 MOKKA COFFE-E，这是一款独一无二的概念车，旨在为电动汽车驾驶员提供完美的咖啡休息时间。该品牌的一项研究表明，购买咖啡影响了电动汽车驾驶员的旅程，四分之三的人会特意选择可以购买咖啡的充电点。80% 的沃克斯豪尔车主喝咖啡，64% 的人每天至少喝一杯咖啡——MOKKA COFFE-E 确保驾驶员无论选择在哪里充电都能获得咖啡因。

MOKKA COFFE-E 旨在为驾驶员提供咖啡师标准的咖啡，即使他们距离他们最喜欢的咖啡店有数英里远。这款概念车配备了两台咖啡机——研磨咖啡机和胶囊咖啡机——均采用 Mokka 启发的优质咖啡混合物。牛奶蒸锅、咖啡研磨机、敲击箱和冰箱都集成在一起，确保驾驶员拥有制作完美咖啡所需的一切。定制的抽屉里装有咖啡师品质的工具，包括用于精确测量咖啡豆数量的秤、用于确保咖啡顺利提取的 Weiss 分配技术 (WDT) 工具以及用于均匀填充咖啡粉的浓缩咖啡压粉器，所有这些都增强了冲泡完美咖啡的风味。

咖啡研磨机、迷你冰箱和敲击箱都放在一个定制的橱柜里，隐藏在两个 Alcantara 覆盖的门中，门把手为不锈钢，手工缝制的设计与Mokka Electric的内部细节相呼应。设备底座内有一张可拉出的桌子，可提供一个平坦的表面来调配饮料。不使用时，桌子可以安全地收进设备底座，桌子下方有两把手工制作的英国制造的 Fox 雨伞，以应对我们不可预测的天气。完全集成的 MOKKA COFFE-E 将所有东西整齐地放在 Mokka Electric 310 升的行李箱内。

除了 MOKKA COFFE-E 概念之外，沃克斯豪尔还精心挑选了一系列受 Mokka Electric 启发的咖啡混合物。为此，沃克斯豪尔与屡获殊荣的英国手工咖啡烘焙商 Cafeology 合作，后者通过可持续和合乎道德的长期合作伙伴关系采购最优质的咖啡豆。MOKKA COFFE-E 系列包含一系列六种混合物，均在谢菲尔德烘焙和包装，灵感来自 Mokka Electric 的色调。

所有 Mokka 风味的混合咖啡均可在 MOKKA COFFE-E 中供驾驶员品尝。Iconic Green 咖啡混合咖啡具有奶油般浓郁的巧克力味。Voltaic Blue 咖啡具有甜美而鲜明的水果味，带有蓝莓和西番莲果的香气。Contrast Grey 咖啡是一种均衡的焦糖味浓缩咖啡，带有草本和泥土的香气。Arctic White 咖啡是一种中度烘焙咖啡，带有大量糖蜜甜味。Cosmic Red 咖啡带有核果酸味，并带有榛子香气。Carbon Black 咖啡是一种细腻的咖啡，带有油桃和蓝莓的香气，最好喝黑咖啡。

对于那些喜欢“胶囊咖啡”效率的人来说，MOKKA COFFE-E 将可重复使用的胶囊存放在抽屉中，可立即使用。

沃克斯豪尔 MOKKA COFFE-E 配备了胶囊咖啡机和研磨咖啡机，以确保无论充电点有多远，所有电动汽车驾驶员都可以制作和享用自己喜欢的咖啡。

沃克斯豪尔董事总经理詹姆斯泰勒 (James Taylor) 表示：“四分之三的电动汽车司机都会根据自己对咖啡的渴望来计划行程，因此我们决定打造 MOKKA COFFE-E，它是充电休息的完美伴侣——无论沃克斯豪尔司机选择在何处充电，都能为他们提供咖啡师品质的咖啡。”

英国是一个咖啡爱好者大国，每天喝掉 9500 万杯咖啡，沃克斯豪尔车主也不例外，64% 的人每天至少喝一杯。无论是拿铁、白咖啡、卡布奇诺还是浓缩咖啡，Mokka 概念车都拥有制作完美咖啡所需的所有工具——无论 Mokka 的全新 54kWh 电池会带你去哪里。”

Mokka Electric Long Range 配备容量更大的新型 54kWh 电池和 115kW（156hp）电动机，充电一次可行驶 252 英里（WLTP）。支持高达 100kW 的直流快速充电，0-80% 的充电仅需 30 分钟，这段时间非常适合享用一杯咖啡。除了 Long-Range 版本，广受欢迎的 136PS 动力系统仍然可用，其 50kWh 电池可提供高达 209 英里的续航里程（WLTP）。