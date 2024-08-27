沃尔沃卡车与全球物流公司 DSV 签署了 300 辆电动重型卡车的合作协议。这是沃尔沃电动卡车迄今为止最大的商业订单之一。凭借这份订单，DSV 将拥有欧洲最大的重型电动卡车车队之一。

DSV 是全球运输和物流领域的领导者，正在快速迈向道路和高速公路更加可持续的未来。每天，有超过 20,000 辆卡车为公司在世界各地的客户运输货物，未来几年，越来越多的卡车将采用电动或使用可再生燃料。

现在，DSV 及其承包商与沃尔沃卡车已同意计划在欧洲的 DSV 运营范围内部署 300 辆零排放电动卡车，这是该公司到 2030 年在其车队中部署 2000 辆电动卡车计划的一部分。根据该订单，DSV 将拥有欧洲最大的重型电动卡车车队之一。

该协议还包括 500 辆配备高燃油效率柴油和汽油传动系统的沃尔沃卡车。所有卡车计划于 2024 年至 2026 年间交付。

“我很自豪能够深化与 DSV 的合作伙伴关系。合作和坚定的承诺对于实现可持续运输和大幅减少二氧化碳排放至关重要。这份订单证明了他们对我们公司的信任，并表明零排放运输是目前可行的解决方案，”沃尔沃卡车总裁 Roger Alm 说道。

“跨部门合作是应对气候变化的关键，我们很高兴与沃尔沃扩大合作，共同努力减少运输行业的排放。作为全球物流领导者，我们必须努力走在绿色转型的前沿，这项协议是一个很好的例子，展示了如何将新技术大规模推向市场，让我们的客户更容易获得这些技术。与沃尔沃的交易是实现卡车运输更可持续未来的重要一步，”DSV Road 首席执行官 Søren Schmidt 表示。

供应给 DSV 的新卡车将包括新型沃尔沃 FH Aero Electric，该卡车的空气动力学性能有所改善，能源效率更高。

DSV 是沃尔沃集团最大的货物运输商，该公司的车队中已经有沃尔沃的电动卡车。这些卡车在瑞典和丹麦使用，DSV 在其位于这两个国家的配送中心建立了使用太阳能电池板电力的充电基础设施。

DSV 和沃尔沃集团均致力于基于科学的目标倡议，该倡议推动私营部门采取雄心勃勃的气候行动，符合《巴黎协定》的目标。

自 2019 年以来，沃尔沃卡车已向全球 46 个国家的客户交付了 3,800 多辆电动卡车。沃尔沃目前提供业内最广泛的产品系列，包括八种全电动车型，可满足从城市配送和废物管理到区域运输和建筑等各种应用的需求。到目前为止，沃尔沃的电动卡车已在全球行驶了 9000 多万公里或 2,200 圈。