《黑神话：悟空》游戏官网 8 月 27 日发布 1.0.8.14860 更新公告，率先在 Epic 游戏商店推出新补丁，其它平台亦将陆续更新。

本次更新主要是修复 Bug，主要更新内容如下：

修复开启 FSR 后，可能会导致部分用户启动或通过序章时崩溃的问题

修复开启 NVIDIA 全景光线追踪后，在盘丝岭地图部分区域出现崩溃的问题

修复毛发会异常拉伸的问题

优化【妖王・灵虚子】的毛发效果

修复特定情况下部分敌人行动可能卡住的问题

少许下调【妖王・魔将・妙音】的数值强度

修复浮屠界【小妖・掌灯狱使】攻击可能将玩家卡进墙体的问题

修复特定情况下天命人会卡在戳棍・搅阵状态无法操作的问题

修复特定情况下天命人在第六回无法正常切换形态的问题

修复特定情况下天命人可能出现资源错误的问题

修复【头目・靡道人】相关任务流程失败后，依然在缩地界面有图标提示的问题

修复游记-影神图收集进度显示异常的问题

修复中文的部分文字错误

新增部分语言的影神图翻译，并优化了部分已有翻译

新增部分语言的小曲歌名和歌词翻译，并修正了英文小曲歌词的显示错误

优化部分语言的天赋、披挂和行囊的翻译，并修复部分文本错误

优化部分语言的字幕排版展示

此外，游戏科学官方发现，在 PS5 中如果系统语言为土耳其语，会导致游戏启动崩溃。目前的临时解决方案是通过 PS5 主界面的设置 > 系统 > 语言 > 主机语言，将主机语言更改为英语（或其他语言）。官方正在加紧解决此问题，并将在最近的补丁中修复。