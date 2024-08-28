WHEE 是美图旗下一款 AI 绘画与图片生成应用。这款应用以其强大的 AI 能力和丰富的创作功能，为用户提供了令人眼前一亮的视觉创作体验。在简单体验后，以下是我们的试用感受。

界面与功能

WHEE App 主界面简单直白，显眼位置为其各项 AI 功能，包括文生图、AI 创作、平面转 3D、AI 扩图等。应用还提供了丰富的教程和示例，帮助用户了解和使用各项功能。

WHEE 的“灵感”模块中罗列了许多模版，后者均可直接套用，以及近一步在其基础上自定义提示词、尺寸、风格叠加、画面参考等。

在生成作品基础上能够再次编辑、AI 超清/扩图、AI 消除背景或者平面转 3D。简单来说，在 WHEE 上你可以利用现有功能重复创作，直到满意为止。此外，生成的作品也支持分享到社区。

生成作品每次均需要消耗“美豆”，首次注册登录可获赠 30 点，首次体验部分功能也可获得一定数额点数。当然，如果你想创作更多，可以选择充值。

创作体验

我们主要尝试了 WHEE 的 AI 图片生成功能。通过简单的文字描述就能生成各种风格图片，从写实到抽象，从动漫到油画，应有尽有。应用还提供了多种风格选择和参数调整选项，让用户可以更精细地控制生成结果。此外，AI 修图和扩图功能也十分实用，可以帮助我们快速对图片进行处理。

文生图

我们以“灵感”中的“可爱龙”为模版，加入了描述“画风可爱的青蛙”，生成结果如下：

利用 App 的描述词智能联想功能，得到描述“高清实拍，1 个男人，清晰的五官，城市风光，4K 分辨率，真实主义，细致入微，自然阳光，光滑皮肤“，结果如下：

平面转 3D

尝试把《四驱兄弟》中的小豪转为 3D 形象，结果略有些瑕疵。比如 3D 图右眼处明显受到了原图刘海影响：

AI 超清

可以看到整体效果还不错：

AI 扩图

原图扩展背景后的效果尚可：

总结

WHEE App 背后的 Miracle Vision 4.0 大模型为其提供 AI 能力。生成图片的质量较高，细节丰富，色彩鲜艳。特别是在生成人脸方面，WHEE 表现优秀。

它是一款非常有潜力的 AI 视觉创作工具——不仅为专业设计师提供了强大的创作辅助，也为普通用户打开了一扇通往艺术创作的大门。

虽然 WHEE 的整体表现不错，但仍有一些可以改进的地方。例如，在某些复杂场景下，生成图片的质量可能会受到影响。此外，应用的社交功能还有待加强，以便增强用户之间的互动交流。