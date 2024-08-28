备受期待的小鹏MONA M03也正式上市发售。新车定位“智能纯电掀背轿跑”，共3款车型，包括小鹏MONA M03 515长续航版官方售价11.98万元、小鹏MONA M03 620超长续航版官方售价12.98万元、小鹏MONA M03 580超长续航Max版官方售价15.58万元。

超好看：智能时代的新3系，同档位最好看的车

小鹏MONA M03精准捕捉年轻用户的审美偏好与生活方式，采用AI量化美学设计，将其打造为“智能时代的新3系”，演绎纯正轿跑姿态的同时，实现了美学感、实用性的和谐统一。

小鹏MONA M03提供5款外观车色，包括能够随光线变化的星瀚米，尽显丰富层次和高级质感；神秘、炫酷的暗夜黑，经典又有格调。此外还有星耀蓝、星云白和星阙灰，每一款都独具特色。内饰配色则汲取天空颜色灵感，有晨雾灰、正午蓝、夜幕灰3种颜色可选，赋予驾乘空间清新、宁静的氛围。

外观设计上，小鹏MONA M03越级融入了诸多豪华车甚至跑车才拥有的设计元素。整车姿态动感低趴，搭配 479mm的超低质心以及超大轮毂，营造出蓄势待发的气场。车身采用运动轿跑黄金比例设计，并拥有Cd 0.194 全球领先的极致风阻，可提升60km续航，比超跑更低、更拉风。此外，还有独特的星舰灯组、全系标配的AGS全融合主动式进气格栅、隐藏式车门把手等配置，进一步增强了整车的运动气息，带来更加出色的空气动力学表现。

小鹏MONA M03内饰设计以驾乘者为中心，简约不简单，细节处融入多处贴心设计，兼顾年轻人的视觉享受和交互体验。人体工学云感座椅带来极致舒适的乘坐体验，内置的美颜 LED 柔光灯遮光板则为女性用户提供完美补妆环境。全系标配的隔热全景天幕，可视全景面积达1.22 ㎡，隔热防晒的同时，为用户带来更加开阔的视野和愉悦的驾乘感受。

超智能：同级最强智能座舱，超强AI智驾能力

智能座舱是智能汽车的灵魂，小鹏MONA M03围绕智慧中枢、沉浸剧院、魔术空间、智能交互四方面，为年轻人带来有趣不无聊的智能交互体验。

小鹏MONA M03全系标配15.6英寸悬浮触摸式中控屏+8155车规级芯片的旗舰组合，并标配16GB超大内存，带来比20万以上的车型更丝滑的车机体验。0层级常用菜单采用了底导设计，卡片式交互和多指飞屏的引入，让用户轻松get智能终端时代交互的便捷和乐趣，实现了科技感、趣味性、交互性的多重提升。

不仅如此，小鹏MONA M03还同级唯一标配4音区语音交互功能、多种无钥匙智能解锁及手机蓝牙等多项技术，让驾驶者尽享座舱操作便利和智能。同档位唯一隐藏式空调设计拥有智能除雾模式、守护模式、换气模式和扫风模式四种模式，出风广泛又柔和，进一步为乘客营造更加舒适的乘坐环境。

在沉浸剧院方面，小鹏MONA M03携手声学巨头——PSS公司，经过40余轮调音优化，打磨出18个PSS高级定制扬声器，采用7.1.4天空声道布置，将声音扩展至三维空间，带来超越20万级别豪华音响视听体验。行业首创的音乐氛围地图和同级最长的1.35m环抱式256色全彩氛围灯，可以根据音乐节奏变化，为乘客打造出不同主题的沉浸式乘坐体验。

座舱采用魔术空间设计，巧妙融合乘坐与装载的双重需求，配置了舒适副驾、宽敞后排两种调节模式，一键切换最大7:3空间分布，拓展舒适圈。对于热爱户外活动的年轻“鹏”友而言，621L的超大后备厢在需要时可扩展至1603L，轻松容纳滑板、帐篷及露营装备。加之1136mm的宽敞开口，取放物品轻松又优雅。

此外，小鹏MONA M03的座舱拓展组件，让用户可以根据个人喜好自由DIY，打造出集舒适、娱乐、智能于一体的个性化私人空间。值得一提的是，未来还有更多好玩的座舱拓展组件陆续上线，全面满足用户更多个性化需求。

智驾方面，依托小鹏汽车领先的智能驾驶技术，小鹏MONA M03搭载标配20+智能感知硬件，拥有同级最强的感知能力，是同级唯一全系标配LCC车道居中辅助、ACC自适应巡航以及360影像系统的车型。此外，它还有同级最好用的全场景智能泊车系统，场景适用性100%，泊车成功率高达95%，让停车更加轻松高效。

此外，小鹏MONA M03应用全栈自研的全域车道级3D感知渲染地图，并全系标配全场景车感SR，融合智驾硬件感知，搭配全域实时大数据平台赋能，能够实时渲染并及时反馈周围交通环境、道路环境，定位引导精确到车道级，轻松应对复杂路口、高架桥、匝道进出等场景。

对于追求极致智能体验的用户，小鹏MONA还将推出搭载全场景智能辅助驾驶XNGP的小鹏MONA M03 Max，搭载20万以内唯一高阶智能辅助驾驶，不限城市，不限路线，不限路况，全国都能开，全国都好用。

超好开：好开不焦虑，同级最优纯电综合体验

作为一辆“智能纯电掀背轿跑”，小鹏MONA M03实现了智能科技与纯粹驾驶乐趣的完美融合，为驾驶者带来前所未有的操控体验。

小鹏MONA M03底盘经由专业团队反复调校，搭配479mm超低质心，为用户带来贴地飞行的驾驶乐趣。面对复杂多变的颠簸路况，小鹏MONA M03的悬架系统历经超过30+轮次悬架硬点的打磨优化与5轮深度调校，带来具有高级质感的滤震效果，真正做到了过减速带更柔和。同级最小的5.3m转弯半径和14.2黄金转向传动比，实现了低速灵巧性和高速稳定性的最佳平衡。方向盘仅需转动1.35圈即可打满，即便是在狭窄的1.5车道内，也能一把流畅掉头，做到城市穿梭好开好停，高速变道灵活稳定。

制动层面，小鹏MONA M03 搭载的BOSCH IPB智能集成制动系统和CST舒适刹停功能，将制动响应时间减少2/3，百零刹停距离缩短至仅35.63m，让用户行止由心。此外，其稳态绕圆表现同样惊艳，在30米半径的定圆测试中，以65km/h的速度稳健通过，稳态侧向加速度轻松超过0.9g，弯道操控更稳定。

续航方面，小鹏MONA M03拥有620km的真实续航里程，综合工况电耗每百公里11.5kW·h，实测能耗可达到9.6kW·h，加上15分钟即可充电至续航200km的快充能力，均位居同级车型前列，充分满足用户对于长途出行及快速补能的需求，让每一次出行都无惧里程焦虑。

超安全：全系标配新一代磷酸铁锂电池，同级最多12项主动安全配置

对于用户最关心的出行安全问题，小鹏MONA M03全系标配新一代磷酸铁锂电池，不仅大幅提升能量密度，有效延长续航里程，更降低了短路风险。结合先进的热管理系统，在极端运行环境下也能确保电池组的有效散热，大幅提升了电池的整体安全性。

在底盘防护层面，小鹏MONA M03按照行业最严苛的底部球击测试要求，电池能够不起火、不爆炸，真正实现了超越20万级豪华纯电轿车的防护标准。

车身安全方面，小鹏MONA M03采用同级领先的超强笼式车身结构，高强度钢与铝合金的混合使用占比高达73%，不仅实现了车身的轻量化，更有能够媲美豪华品牌的5.25倍车重承压能力，确保了车辆在发生碰撞时能有效保护乘员安全。

主动安全方面，小鹏MONA M03不仅拥有同级最多12项主动安全配置，能够精准预判并有效应对开门杀、探头杀、别车杀、倒车杀等多种潜在危险场景，还配备同级唯一悬浮式卡片提醒功能，犹如驾驶者的第二双眼睛，实时进行安全预警，进一步提升驾驶过程的安全性和便利性。

在小鹏汽车十周年之际推出的小鹏MONA M03，是对年轻市场的精准回应。它具备的4项独有原创配置、30项超越20万级配置，满足了年轻用户对一辆智能纯电掀背轿跑的所有想象，完美契合了他们在个性化、智能化、安全性、舒适性、趣味互动等方面的多重需求。未来，随着小鹏MONA M03的交付，小鹏汽车将让更多年轻用户享受到智能科技发展的乐趣和更加美好的未来出行方式，将AI智驾普及进行到底。