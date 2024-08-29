以“进化·AI重塑智驾”为主题的极越端到端AI智驾发布会在成都举办，全新V2.0版本软件正式发布，并将在极越07上首发搭载。V2.0版本软件带来堪称极越车型推出以来最重磅的更新，覆盖了端到端大模型智驾、大模型智舱、智能车联等十几个主要模块共计947项新增功能和优化升级。极越07预售价正式公布，21.59万元起，新车将于9月10日正式上市。

PPA智驾升级为ASD（Apollo Self Driving）阿波罗高阶智能驾驶，标志着极越纯视觉高阶智驾步入端到端大模型时代，极越成为全球首个应用L4级自动驾驶大模型百度Apollo ADFM的智能汽车品牌。极越ASD高阶智驾包买断价为2.99万元，限时优惠价4,999元，最新推出的按月订阅价为599元/月，并为所有新老车主免费赠送为期3个月的ASD高阶智驾包。针对已经买断纯视觉高阶智驾的老车主，极越将在当前限时优惠价的基础上进行“补差价”，真正做到了“加量、减价、不背刺”。此外，极越也拉开了纯视觉高阶智驾免费序幕，面向所有用户赠送终身免费高速高架领航辅助，开启“全民高阶智驾”时代。

极越CEO夏一平表示：“这是L4自动驾驶技术首次赋能家用车！是全球首个支持全无人驾驶应用的自动驾驶大模型——百度ADFM与极越的深度融合。百度在AI和自动驾驶领域超过十年的不断研发，超过1500亿的持续投入，是极越持续领先的关键助力。没有500亿做不好智驾，只花几十亿做出的智驾都是‘马路杀手’。”

全面升级ASD 极越纯视觉端到端领先行业一代

相较于“激光雷达+高精地图+规则算法”的古典智驾而言，新智驾以“纯视觉+端到端大模型”开启了智能驾驶发展的新阶段。随着AI大模型的快速进化，激光雷达和高精地图的“拐杖”角色将逐步被取代，纯视觉以强大的自我学习能力，不断提升智驾水平。

基于百度Apollo的L4级自动驾驶原子化能力和安全体系全面赋能，极越实现了中国唯一、全球唯二的纯视觉高阶智驾，稳居行业第一梯队。此次V2.0版本软件中，极越PPA智驾升级为百度最前沿的智驾技术产品ASD，实现了纯视觉+端到端大模型，领先行业一代。利用L4级自动驾驶的大模型Apollo ADFM所打造的ASD，兼顾技术的安全性和泛化性，安全性数倍于人类驾驶员，实现高速、城市复杂场景全域覆盖。

百度是全球领先的AI大模型公司，也是自动驾驶技术领军企业，在AI技术及自动驾驶领域有10余年的积累，技术能力全球领先。目前，Apollo的L4级自动驾驶里程已经超过1亿公里，并建立了超5.5EFLOPS的高算力训练集群，可以实现模型的高效训练和快速迭代，极越将基于此实现“月月进化”，提供越来越先进、智能、安全的智驾体验。

极越纯视觉高阶智驾的感知能力甚至超越主流激光雷达，其3D精度能达到厘米级，车身周边环境360度全覆盖，感知距离达250m，并能识别200m内的矿泉水瓶，对运动障碍物速度的识别精度也控制在0.1米/秒误差范围内，还能分辨绿植、临时施工的围栏、靠边停靠的故障车辆、预判行人运动轨迹等，即使在雨雪雾霾，或者在夜晚、隧道等光线不足的环境中，依然可以准确地感知和识别。

在智驾“卷”出新高度的当下，依然是“体验为王”。极越的ASD将为用户带来丝滑流畅的智驾体验，配合自动换挡、自动转向灯等功能，让用户上车即走，开车更简单，好比“买极越送AI司机”。ASD包括领航辅助、代客泊车、高阶车道保持以及主动安全等总计106项功能新增和能力升级，实现行车、安全、泊车三大能力全面进化。

在行车能力上，ASD可以实现A点到B点的自由移动，变道避让合二为一、智能限速、红绿灯自动启停、自主借道绕行、连续变道、礼让行人、无保护左转等功能让智驾能力全面进阶，轻松应对高速高架、城市道路上各种复杂场景。尤其超强避障能力，精准把握避让时机，决策更类人，同时利用AI算力加速建模，每毫秒能检测5000次碰撞风险并进行5000次距离计算，主动探索最佳行驶轨迹。高效通过路口能力，让车在遇到前方占道车辆时学会主动绕行。变道同时避让高危车辆，ASD变道时会额外注意拉开安全距离避让，提升用户安心感。到2024年底，有百度导航地图的地方就能使用ASD，实现全国都能开。

在安全能力进化方面，前向AEB能力再提升，扩大了有效作用范围，及时帮助用户最大程度减速，争取更多安全时间、降低危害程度。新增两段式制动，优化AEB算法策略后，先减速再大力刹车，进一步提升了智驾的安全性和体验感。新增弯道AEB功能，能够精准应对弯道中突然出现的行人、快递车、外卖车等横穿行为，帮助用户及时刹停。

泊车能力同样迎来大幅升级。APA自动泊车辅助不仅支持垂直车位、水平车位、空间车位、反斜车位、断头路车位等多种复杂车位泊入泊出，还破解了暗光、极窄车位泊车难题，泊车成功率提升一倍。此外，泊车同时还会自动收起后视镜防剐蹭，发挥出堪比“老司机”的硬核泊车技术。

大模型智舱再度进化 行业首个唇动识别

早在2023年10月，SIMO就率先融合百度文心一言，成为全球首个应用AI大模型的语音助手，堪称车界语音交互“天花板”。SIMO的识别速度不仅快至500ms，而且即便弱网/无网环境也能流畅交互，可支持几乎整车所有功能的操控，即便解奥数题、做旅游出行攻略也都手到擒来，宛如一名“全能管家”，带来更类人、更自然流畅的人机交互体验。

在本次发布会上，极越还发布了行业首个原生AI大模型座舱。基于全新原生AI大模型架构，重构所有座舱的底层能力，创新了一套端云协同的AI agent架构，将座舱的感知、理解、执行等能力全部模型化，不仅保留了端侧快速响应的能力，还融合了云端大模型强大的理解、生成和决策能力。

全新升级后的SIMO 2.0更加聪明、人性，颠覆了传统语音助手一问一答的指令式刻板交互。SIMO 2.0具备奇趣探索、角色扮演、场景模式等诸多能力。比如，在行车途中可询问SIMO附近小区房价、推荐一家地道的“苍蝇馆”、找一个和朋友见面聊天的中间地点等，扮演家庭教师、懂车专家、攻略达人等角色也不在话下，还支持10000+用户自定义场景设定。

融合多模态大模型的SIMO 2.0实现了行业唯一唇动识别功能。通过融合识别用户唇动轨迹，将嘈杂环境下的语音识别准确率提升到90%。同时，SIMO 2.0还升级方言识别能力，支持多种方言对话，在多指令同时识别、多音区群聊、车内/车外全场景语音指令等功能的加持下，为用户打造出极具未来感的沉浸式智能座舱。

HUD作为服务于“人驾”的过渡产物，并未在极越车型上被采用，极越智能座舱的设计充分考虑了高阶智驾普及乃至未来无人驾驶的人机交互体验。极越创新性地将车道级导航地图与智驾SR信息融合，通过对物理世界的完全复刻，把绿植/水系、精细化的车道线/斑马线/交通灯，甚至前车尾灯等丰富化元素1:1呈现在大屏上，给用户带来沉浸式的导航体验，堪称“下一代的高清AR HUD”。车载地图也升级到百度地图V20，实现“手机车机，导航如一”，全球唯一的3D车道级导航覆盖全国城市，真正做到了全国都能用。

UI设计焕新也是此次智舱升级的一大亮点所在，极越的全沉浸休闲舱内新增全新未来主题“创纪元”，更加人性化的UI设计对于用户体验带来的提升不言而喻。在娱乐生态服务与智能互联方面，V2.0版本首发腾讯START云游戏，一键畅玩黑神话:悟空、原神等数十款热门游戏，座舱还可与小度生态、智能手机/手表穿戴设备、switch投屏实现互联互通，全面焕新的App3.0使得一键备车、寻车更方便，为用户带来前沿的人车家互联体验。

作为高端智能汽车机器人品牌，极越始终走在智能化浪潮的前列，为AI出行时代树立起行业标杆。随着首发搭载V2.0版本软件的极越07的上市，极越将引领智能车全面进入大模型时代。