据晚点 LatePost 独家获悉，特斯拉计划在明年交付两款改款 Model Y车型。据透露，焕新版 Model Y 改动幅度预计与 Model 3 焕新版改款时类似，整体的车辆外观、尺寸会微调，内饰、自动驾驶硬件、电池包容量也都会调整。

晚点 LatePost 表示，内部代号为 “Juniper” 的 5 座版焕新 Model Y 预计会在明年一季度交付。另一款是则 7 座版 Model Y，预计四季度交付。

其中，晚点 LatePost 指出，7 座版 Model Y 会基于焕新版 Model Y 调整，大致参考美国现款 7 座版 Model Y，会是 2-3-2 的三排布局。不过，目前没有关于该车型的配置明细。

值得一提的是，晚点 LatePost 强调，中国版 7 座 Model Y 几乎是特斯拉针对中国市场的 “特供版” 车型，而该车型会不同于美国现售的 7 座版 Model Y——晚点 LatePost 援引知情人士消息称，正因为中国版 7 座 Model Y 会与目前特斯拉在北美交付的版本存在诸多差异，才会在明年四季度量产上市。

据悉，特斯拉期望这款车能挽回它在中国市场的竞争颓势。相应的，有供应链人士表示，在 7 座 Model Y 上，特斯拉给供应商的销量指引约 2 万辆 / 月。