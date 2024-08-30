根据消费信贷机构Digido日前发布的一份分析表示，到今年底，菲律宾15岁及以上人口（成年人）通过移动应用使用金融科技服务的比例可能增至总规模的79.5%，达近6640万人。

Digido在声明写到，这一普及程度的提升会主要来自数字商务领域，预计提供34%的份额，其次是数字钱包和数字银行，分别为27.2%和8.6%。

据介绍，自18年9月到24年6月以来，菲律宾成年人对金融科技服务的移动采用率为达到了76.2%（6310万独立用户）。

分析称，在此期间，当地金融科技移动应用的累计下载量达到6.17亿次——其中，数字商务以31.4%的下载量位居第一，其次则为数字钱包（21.7%）和数字借贷（20.3%）。剩余部分则分别由数字支付&转账（11.6%）、数字个人金融应用（8%）和数字银行（7%）构成。

此外，就今年上半年而言，下载量增幅最大的是数字借贷领域，为2540万次。其次是数字商务（为1350万次）以及数字钱包（为1220万次）。

Digido指出，数字借贷、数字钱包和数字商务的积极表现大致可以归因于人们对这些领域信任度的不断提高以及之间的协同作用。

展望未来，Digido表示，得益于菲律宾对金融科技持续强劲的需求，菲律宾群体对这些应用程序的便利性、互操作性和用户体验的改善期望也在不断增长。“我们认为，菲律宾仍在朝着泛数字化的方向发展，其‘金融科技化’（需求）远未减弱···（因此）行业内外的合作对于更快实现这一增长仍然至关重要。”