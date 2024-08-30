连续5天Steam在线游玩人数超200万、官宣总销量破1000万（截至8月23日）、最高同时在线人数超300万···发售不久后，《黑神话：悟空》显然让外界感受到了足够多的震撼。

不过，相比于游戏本身对各位“天命人”们带来了怎样的吸引，从角色cosplay到二次创作，从游戏周边开发再到取景地探查，伴随着各方的努力，玩家和爱好者们也不断把这份热情重现在另一个次元中，在现实世界中延续这份积蓄已久的“意犹未尽”。

实地旅游

对现实世界的“天命人”们来说，旅游无疑是最为直观的“延续”方式。以山西为例，作为游戏素材及场景的重要来源地，据介绍，在《黑神话：悟空》于国内的36个取景地中，有27处来自山西。随着这款游戏不断被外界关注，目前，山西因其丰富的历史古迹正在迎来一场浩大的“双向奔赴”。

根据人民网援引玉皇庙彩塑壁画博物馆馆长尹振兴分享的数据，今年暑期，晋城玉皇庙景区游客数量创历史新高，半年内游客超过5万人次，并且其中有近40%的游客是通过游戏知道景区的。

另一方面，游戏发售后，据悉，山西省文旅厅也启动了“跟着悟空游山西”活动及具体线路，同时当日，国内旅游平台和机构上线了“跟着悟空游山西”团队专线，从而为那些想要探寻“天命人”步伐的游客营造出更具沉浸式和更加便捷的游玩体验。

值得一提的是，作为“跟着悟空游山西”的主题旅游线路的体现之一，近日，山西文旅部门也宣布，其针对游客有限度的开放了“高平铁佛寺”——而相应的，作为当地重点文物保护单位，这一古迹曾是“本地人也没怎么去过”。

周边&联动

在《黑神话：悟空》正式发布前，其开发商游戏科学曾于6月份在国内电商平台上预售了该游戏的两款限量版实体礼盒——分别为售价820元的实体豪华版（限量2万套）和1998元的实体收藏版（限量1万套）。不过，在超百万规模的预约量面前，“限量”两字显然有些“杯水车薪”，这些限量实体版仅在数秒后这些实体版便被一抢而空。

随后，游戏正式发售前夕，瑞幸与《黑神话：悟空》合作于8月19日推出了新品腾云美式咖啡。其中，除了特定款式的打包袋，用户在购买此联名款咖啡的相应套餐后可获赠游戏相关的3D限定海报光栅卡及联名杯套（共计3款）。同样的，这些产品同样在短时间内就被抢光。瑞幸首席增长官（CGO）杨飞甚至在朋友圈中感慨：“全国周边秒售罄，差点系统崩溃，男性购买力今早颠覆团队认知了···”

到了本月28日，保利演艺携手《黑神话：悟空》在深圳、上海、北京、杭州、重庆发起了线下主题音乐会巡演活动。据悉，开售后，不到2分钟的时间内，大量涌入的用户迅速将门票一扫而光。而尽管游科并未透露后续时候还有更多的巡演计划，但毋庸置疑，如果巡演能够来到更多城市，它所要面对的依旧会是同样的“剧本”。

而在这些之外，除了常见的联名款服饰（此类商品在《黑神话：悟空》的官方电商旗舰店仍可正常买到）和同电子消费厂商推出的联名手柄（合作方为八位堂及飞智）、固态硬盘（合作方为致态）、显卡（合作方为影驰）等产品，游科也在更多其他领域探寻跨界合作的可能——无论是联合滴滴青桔推出的“筋斗云”共享单车，还是与稻香村联手推出的“齐天揽月”黑神话月饼礼盒、与汉仪字库合作推出的IP专属定制字体，总会有一种方式能够让“黑吗喽”爱好者们释放出自己热情···

还可以有什么可以期待

在笔者完成这篇内容的当天（8月30日），据第三方机构VG Insights预测，《黑神话：悟空》的全球销量预计已达近1600万份。从这一点出发，作为国内首款3A大作，《黑神话：悟空》无疑取得了前所未有的成功。而这自然也引发外界进一步关注游科会在接下来还可以带来怎样的期待。

此前，有未经证实的消息爆料称，《黑神话》系列被规划为三部曲作品。并且消息称，游科已经注册了“黑神话姜子牙”和“黑神话钟馗”的多类商标。不过，基于业界的一贯做法，注册商标也并不会直接等同于会推出相应的产品/服务，而是企业防止商标被恶意抢占而进行范围性注册。

目前，游科并未透露《黑神话：悟空》后续的DLC更新计划，并且也并未回应所谓的“黑神话三部曲”传言，仅仅只是针对游戏推出了一个小版本的更新补丁。某种程度上来说，同上述的周边产品一样，面对爱好者们的海量热情，游客显得着实过于低调。然而，回归到游戏本身，历经7年打磨，《黑神话：悟空》也在踏平一道又一道的坎坷后给到了足够让人满意的“回应”，而这可能也正是游科的“最有力的回应”。至于未来应当几许，这里总会有“斗罢艰险又出发”。

封面来源：《黑神话：悟空》官网