作为腾势品牌旗下的首款轿车，Z9 GT 外观由比亚迪集团设计总监沃尔夫冈・艾格操刀设计，采用“日冕”前脸及“时光沙漏”尾灯，车身尺寸为 5180*1990mm*1500/1480mm，轴距 3125mm。

腾势 Z9 纯电版搭载三电机驱动，最大功率 710kW，续航里程 630km，百公里电耗 15.8 度；插混版搭载 2.0T 插混系统，发动机最大功率 152kW，电机综合最大功率 640kW，综合续航 1100km，亏电油耗 5.6L / 百公里。

易三方兼容插混平台和纯电平台，深度融合了第五代 DM 技术、e 平台 3.0 Evo、易四方等顶尖技术的优势，实现了所有系统的完全自主研发。在插混平台上，搭载了全新研发的插混专用发动机、高效 EHS 电混系统以及全球首创的插混 CTB 架构；在纯电平台上，易三方可助力整车实现综合马力接近 1000 匹，实现 3 秒级的百公里加速。作为全球首个整车智能控制技术平台，易三方打造出极致转向、圆规掉头、易三方泊车、低附路面增稳系统、智能蟹行五大标志性核心功能，以及高速爆胎稳定控制、内八制动增稳、倒车稳定、雷达主动避让等亮点功能。

腾势N7 702智驾Pro猎影版正式亮相并公布价格，售价为25.98万元。腾势N7的车主热衷于改装，也非常追求个性化，因此推出一款腾势N7黑化版的车型：腾势N7猎影版。新车在细节上进行了黑化处理，带给消费者更多选择空间。

702智驾Pro猎影版车型外观设计皆为黑色，轮毂亦采用喷黑处理，整体造型更加酷炫、神秘，散发出强烈的运动气息与独特魅力，如同夜幕之下的优雅猎手。此外，702km超长续航、双排超舒适座舱、前后混合胎宽，以及带预瞄功能的云辇-C智能阻尼车身控制系统，可让用户拥有诗和远方的同时，兼顾操控乐趣与乘坐舒适性；“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统的搭载，更是让“智驾第一梯队”名副其实……这样一辆个性、时尚、智能，且又兼顾运动舒适的豪华电车，必将成为新一代年轻消费者的“心头好”。