一家名为 ENVGO 的新公司正在为航运业注入独特的活力，首先推出的是名为 NV1 的新型全电动水翼船。该船配备了一个具有直流充电功能的大型电池组，其水翼设计使其在水上的续航里程令人印象深刻。

ENVGO 是一家新成立的电动船舶制造商，由具有机器人和技术背景的高管团队领导。ENVGO 一开始就获得了一群投资者的投资，这些投资者认识到全电动航运业的潜力，不仅为这家年轻公司提供资金支持，还提供了“宝贵的行业联系和商业头脑”。

ENVGO 还与 Designova Creative 的超级游艇设计师 David Weiss 合作，协助其完成初始设计和工程流程。据其网站介绍，该公司“致力于为划船爱好者和水上运动行业提供高性能、零排放的船只，提供轻松、令人振奋且可持续的水上体验。”

根据 ENVGO 今天发布的消息，NV1 电动水翼船已正式亮相，现在已开放预订。这艘 25 英尺长的豪华游艇可容纳 6 名乘客，并采用最先进的水翼技术，使船只能够平稳安静地在水面上“飞行”。根据新闻稿：

ENVGO 解决方案的推出正值全球对气候变化和环境责任的认识达到前所未有的高度。消费者在生活的各个方面越来越多地寻求可持续的替代品，休闲航海领域也不例外。随着电动汽车革命继续获得动力，游艇行业有望成为清洁能源转型的下一个前沿。

此外，虽然当今市场上的许多电动解决方案都存在续航里程和速度有限的问题，但 ENVGO 先进的水翼技术和电力推进系统克服了这些限制，将性能提高了四倍。NV1 不仅满足了豪华市场的需求，而且还提供了可持续的选择，而不会牺牲卓越的性能，带来真正独特的水上体验

NV1 采用碳纤维船体和全电动马达，使其巡航速度高达 25 英里/小时（22 节），最高时速达到 50 英里/小时（43 节）。马达由 80 千瓦时电池组供电，续航里程可达 80 英里。ENVGO 还为其电动水翼船配备了直流快速充电功能以及停靠时的 1 级或 2 级交流充电。

其他功能包括智能充电管理、飞行时的自稳定航空电子设备以及自主功能。