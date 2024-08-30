继今年早些时候宣布进军尼泊尔市场的计划后，Gogoro 再次公布了将于 10 月份启动商业运营的最新细节。

这家电池交换巨头在亚洲各地每天进行数十万次电池交换，正准备让尼泊尔尽快加入其商业运营的行列。

Gogoro今天与 Nebula Energy 联合宣布，将在加德满都安装 45 个电池更换站，预计于今年 10 月开始运营。

当然，这并不是 Gogoro 第一次在尼泊尔试运行。Nebula Energy 和 Gogoro 已于今年 4 月开始合作开展一项试点项目。但现在，这两家公司宣布，除了现有的 CrossOver GX250 外，还将向尼泊尔推出两款新的 Gogoro 智能踏板车——Pulse 和 JEGO。

Gogoro Crossover GX250 电动踏板车于去年年底推出，因其实用设计而被称为首款两轮 SUV，可承载更重的货物并适合越野行驶。这两项功能都是尼泊尔市场的关键功能。

Gogoro 多年来一直主宰台湾本土市场，累计完成了数亿次电池更换。如今，该公司积极拓展新市场，主要在亚洲，但也在向中东和美洲扩张。

Gogoro 目前在台湾、菲律宾、中国大陆、印度、日本、印度尼西亚、韩国、以色列、新加坡、哥伦比亚和尼泊尔运营。