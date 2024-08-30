现代人普遍习惯拿手机看竖屏视频，除了抖音快手之外，还有什么平台可以帮你在碎片时间里“杀时间“呢？答案就是短剧 App。

最近，红果短剧这款应用在 App Store 免费应用榜单登顶，成为备受关注的短剧 App。带着对它的好奇，我们试用了一下这款产品，看看其表现究竟如何。

界面与功能

一开启 App，就看到红果短剧 App 的内容分类十分清晰，很容易找到自己想看的剧。平台上的短剧类型非常丰富，从都市情感到古装穿越，应有尽有。

除了短剧之外，App 还提供电影、听书、小说、漫画、经典与知识类书籍栏目供用户选择。简单来说，在红果短剧 App 中，娱乐消遣方式不局限于短剧，选择多多。

看剧

点开一部短剧，看播放界面就感觉是在刷抖音。你可以调整播放倍速、收藏点赞。

体验下来视频画质清晰度高，播放流畅。点退出播放会提示是否添加到“追剧”以便下次查看。

你还可以在设置里编辑看剧篇好，以便让系统通过算法给你更符合口味的推荐。

听书

主打功能除短剧以外，平台还提供了其他媒介内容，包括听书、小说等。其中听书支持两大播放模式：智能朗读和真人讲书。前者为系统逐字读书的语音，而后者为专门找录音演员录制的有声书版本。

音频支持选择多种语音（成熟大叔、甜美少女等）；播放界面支持缩小至迷你窗口，而像是定时关闭、调节语速等播客、听书 App 的常规功能当然也有。

总结

红果短剧 App 作为一款主打免费短剧的应用，在内容丰富度和观看体验上都表现出了不错的水平。它值得推荐给喜欢刷短视频、追剧的朋友。

一个建议：平台可以加强用户互动，增加弹幕、评论等互动功能，提升用户粘性。

噢对了，App 设置界面会员中心里有会员订阅选项，不排除日后平台进行内容收费或其上广告变多之可能。