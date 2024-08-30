据《财富》报道，当地时间周四，马斯克的 X 通过一份内部说明宣布，其位于旧金山的长期办事处和全球总部将在两周后的 9 月 13 日关闭——这一天恰好是星期五，与美国知名恐怖片《十三号星期五》系列“形成巧合”。

2012 年，当时的 Twitter “大张旗鼓”地接管了这座占地 100 万平方英尺的建筑，其曾为一座家具展厅。据悉，Twitter 曾从旧金山市政府获得了“有争议的”税收减免，人们一度希望 Twitter 的入驻能改变其所在地“Mid-Market”的萧条景象。

而在 2022 年，当马斯克成为 Twitter 的所有者后不久，就解雇了数千名员工，拍卖了大部分家具，并突然拆除了大楼外部的大型 Twitter LOGO。从那时起，大楼的几个楼层实际上一直处于关闭状态。

X 在旧金山的员工将被转移到圣何塞或帕洛阿尔托的办公室。与此同时，X 的总部预计将迁往得克萨斯州，那里也是特斯拉、SpaceX 和 Boring Company（基础设施和隧道建设公司）等其他马斯克公司的总部所在地。

据此前报道，X 与旧金山的长期合作关系即将结束，但当地官员并不为此感到伤心。譬如，旧金山市检察官 David Chiu 表示，“我和大多数旧金山人的观点一样，都认为 Twitter 的消失是件好事。”而在 2012 年，David Chiu 曾作为市监事会成员支持了吸引 Twitter 入驻 Mid-Market 的税收减免政策。

Twitter 曾作为旧金山“创业之都”的象征而存在，但在马斯克公开发文指责旧金山缺乏灵活性的税收政策、自由的环境时，旧金山市政府方面却对此反应冷淡，表明官员们已经“不太愿意”迎合那些考虑迁出的公司了。