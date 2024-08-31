比亚迪王朝网B级先锋猎装SUV——2025款宋L EV正式上市，搭载“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统DiPilot 100，e平台3.0、CTB、云辇-C三大明星技术，并新增外观内饰配色。凭借智驾、智享、美学、操控四大先锋实力，2025款宋L EV将引领猎装潮流智美新风尚，树立B级纯电SUV新标杆，成为高知精英、新中产等人群增换购的首选。

此次，加量不加价的2025款宋L EV共推出4款车型，售价18.98万元—24.98万元，顶配、次顶配车型全部升级“天神之眼”！更有智享金融礼、智享焕新礼等在内的六大权益。

智驾先锋，三剑齐发 提升驾驶安全与便利

前不久，工信部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，比亚迪成为国内首批有资格在公共道路上对L3级别自动驾驶进行测试的汽车制造企业之一。这也是比亚迪继2023年7月拿到全国首张高快速路有条件自动驾驶（L3级）测试牌照后，再次获得政策层面的认可。

在比亚迪看来，车不仅是一个交通工具，更是一个智享空间。响应万千用户呼声，2025款宋L EV搭载了“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统-DiPilot 100，提供驾驶辅助、泊车辅助等30余项功能，让车辆能够“眼观六路、耳听八方”，全面提升用户在城市道路、高速路、快速路、停车场等多场景下的驾驶安全与便利。

对于经常跑高速的用户来说，高快NOA是一项非常实用的功能。行驶在高速或快速路上，设置好导航目的地并轻触方向盘拨片，即可打开高快NOA，控制车辆在时速0-130km/h范围内，完成点到点的自动导航辅助驾驶。超车、并线都能靠它搞定，车道保持等基础功能更是不在话下。值得一提的是，2025款宋L EV的高快NOA上市即开放，提车即享受！

针对新手们常见的停车难题，2025款宋L EV给出“智能泊车”解决方案，垂直车位、侧向车位、斜线车位都难不倒它，随时“见招拆招”。面对断头路、极窄车位，也能自动泊入轻松完成，让新手秒变老司机。

智享先锋，刷新体验 让出行成为享受

作为先锋座驾，2025款宋L EV在智享方面同样是名副其实的先锋：搭载智能座舱高阶版-DiLink 100，采用算力强大的6纳米制程芯片，集成5G基带技术；15.6英寸高清中控屏和10.25英寸全液晶仪表，支持双屏同显、异屏异显；50英寸AR HUD抬头显示，导航、车速等信息抬头即见，智享体验拉满。

3D控车、手势操作、全场景智能语音等功能，极大提升驾驶便利。天幕模式切换、电动尾翼升降、驾驶模式选择皆可通过语音指令完成操作，便捷性超乎想象。全场景数字钥匙集手机NFC车钥匙、手机UWB车钥匙、手机蓝牙车钥匙、手机云钥匙于一身。其中，手机UWB车钥匙可实现靠近车辆自动解锁，不依赖网络、不需要任何操作，刷新用户解锁车辆的新体验！

不仅更便捷，还能更舒适、更好玩。EC智能感光天幕，自动秒变防晒模式，酷暑出行既可享受美景又能隔离高温。VTOL移动电站支持多种场景，不论手机补电、车内办公，还是露营烹饪、露天观影，宋L EV都能轻松搞定。DiLink智能网联系统100%兼容安卓生态，娱乐应用随心下载，搭配12扬声器HiFi级定制丹拿音响，上车即可品味剧院级影音盛宴，让每一次出行都成为享受！

美学先锋，“最美猎装SUV”引领新国潮

宋L EV为先锋人群量身打造，外观设计更加契合这一人群的审美偏好。宋L EV以光为灵感来源，融先锋设计和东方优雅于一身，猎动龙颜，一见倾心。无框车门、电动尾翼、前窄后宽胎，三大先锋配置实现了设计和功能的完美统一，尽显猎装顶流气质。最美猎装SUV，名不虚传。

打开车门进入座舱，豪华气息扑面而来：环抱式座舱、运动座椅、智能交互氛围灯，让优雅和舒适一贯而成；用料方面，宋L EV也堪称大手笔，软包面积高达85%，大面积触感舒适的NAPPA真皮、高端麂皮，让豪华看得见更摸得到。

此次2025款宋L EV共带来4种外观颜色、4种内饰颜色，灵感全部来源于自然奇观，其中“极光蓝”外观和“玄空灰”内饰更是为满足用户呼声而全新推出。

操控先锋，三大明星技术成就非凡驾控

操控是猎装车型的灵魂。什么是好的操控？宋L EV的答案是：快、稳、省。

首先，加速快，宋L EV基于e平台3.0开发，最大功率380千瓦，峰值扭矩670牛米，零百加速4.3秒，让用户畅享澎湃动力、体验飞驰人生。百公里刹停距离不到36米，跑得快更刹得住，安全又安心。

同时，宋L EV无论过弯、过坎、雪地行驶都非常稳健。CTB电池车身一体化技术，带来媲美百万豪车的车身扭转刚度，整车循迹性更高；全系标配前双叉臂、后五连杆独立悬架，搭配前窄后宽胎，无论快速过弯，还是连续变道，都稳如泰山；云辇-C智能阻尼车身控制系统，毫秒级调节滤震，各种颠簸路轻松应对，兼备舒适性和运动感；超级iTAC智能扭矩控制系统，提供地形辅助和陷车助手两种模式，无惧冰雪等复杂路况，进一步提升操控上限。

不仅行得稳，更开得省。高效八合一电动力总成，采用碳化硅模块，带来超90%的极致效率；搭载高效宽温域热泵，大幅提升宋L EV冬季续航，北方也能安心使用。