Garmin 正式推出了 Fenix 8，这是一款多功能运动 GPS 智能手表，旨在与最新的健身可穿戴设备相媲美。该公司还推出了 Enduro 3。

Fenix 8的主要特点

Garmin Fenix 8是该品牌旗舰智能手表系列的新成员，现已发布，价格从 1,000 美元起至 1,200 美元不等。这款手表专为运动员和冒险家打造，延续了 Fenix 提供先进健身追踪功能和探索的传统。

Garmin发布了 Fenix 8，它增加了内置扬声器和麦克风，可让您直接从手表拨打和接听电话。它还支持语音命令，例如设置计时器，而无需手机连接——这是 Fenix 系列的首创。Garmin Messenger 应用程序简化了基于手腕的通信，但两个用户都必须在手机上安装该应用程序。

Fenix 8 提供 AMOLED 显示屏和太阳能 MIP 显示屏两种选择。Garmin 声称这次太阳能选项更加高效，太阳能型号的电池续航时间为 47 毫米型号长达 29 天，51 毫米型号长达 48 天。相比之下，标准 Fenix 8 型号的电池续航时间为 43 毫米型号 10 天，47 毫米型号 16 天，51 毫米型号 29 天。

这款手表配备了新的传感器保护装置和防漏金属按钮，设计符合军用耐久性标准。这款手表的潜水深度为 40 米，适合休闲潜水和闭气潜水活动，并有钛金属表圈和防刮蓝宝石镜面可供选择。

Fenix 8 提供增强的 4-6 周力量训练计划和升级的潜水功能。它采用新的地图界面，提供详细的地形信息和预装的高尔夫球场和滑雪胜地地图。此外，它还包含先前在 Fenix 7 Pro 和 Epix Pro 型号上提供的 EKG 功能和 LED 手电筒。

Fenix 8 保留了 Garmin 的核心健身功能，例如健康监测、运动追踪和增强的地图功能，并改进了力量训练和路线建议。

Enduro 3 的主要特点

Garmin 还更新了其 Enduro 手表，同时发布了 Fenix 8。Enduro 3 专为超级马拉松运动员和需要延长电池寿命的人设计，现在可提供长达 320 小时的 GPS 使用时间，并具有增强的太阳能功能，售价为 900 美元。

Enduro 3 重量为 63 克，比其 70 克的前代产品更轻。它包含 Fenix 8 的多项升级，例如 EKG 功能、高级力量训练计划、内置手电筒和太阳能充电。其 MIP 屏幕支持太阳能，可提供长达 320 小时的GPS使用时间以及长达 90 天的智能手表模式。

Enduro 3 尺寸为 51 毫米，提供越野跑最大摄氧量信息、坡度调整配速和高级导航工具。它还配有蓝宝石镜片和钛金属表圈。

它包括用于手表内消息传递的 Garmin Messenger、Garmin Pay，以及从Spotify和 Deezer 等流媒体服务下载歌曲以供离线收听的功能。与 Fenix 8 不同，Enduro 3 没有内置麦克风或扬声器。

Fenix 8 和 Enduro 3 均于今日开始发售。不过，如果您正在寻找一款适合日常使用的多功能智能手表，Apple Watch Series 10可能值得等待。该型号预计将于 9 月推出，提供与 Apple 生态系统的增强集成、改进的健康追踪功能以及更薄的表壳和更大的显示屏。Apple Watch Ultra 3 也可能会出现。对于严肃的户外运动爱好者和运动员来说，Garmin Fenix 8 可能是更好的选择，因为它具有坚固的设计和超长的电池寿命。