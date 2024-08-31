8月30日，比亚迪王朝全新IP“夏”在成都车展正式发布。其同名车型、王朝首款中大型旗舰MPV夏全球首发亮相！新车基于比亚迪新一代插混整车平台打造，采用华美龙颜设计语言，拥有技术、平台、安全、设计、空间、智能六大核心价值，预计售价30万起，将于年内正式上市，全球销售！在中高端市场为用户提供豪华MPV全新选择。

在座舱方面，比亚迪夏获得了DiLink 150智能座舱的加持，它既拥有出色的信息娱乐硬件，也采用了高性能芯片来支持全新一代智能网联系统，让车辆在智能互联、娱乐以及交互方面保持同级领先地位。此外，作为一台旗舰MPV，比亚迪夏同样保持了驾驶方面的智能化，DiPilot智能驾驶辅助系统不仅会让拥有庞大车身的它开得更加轻松、惬意，也将会让行车变得更稳定安全，将静态的高品质延续到动态驾驶环节。

提到安全稳定，比亚迪夏也严格按照最新版C-NCAP五星安全标准打造，从与车身结构开发相关的被动安全，到车身稳定控制与辅助驾驶相关的主动安全，再到新能源汽车最为重要的三电安全，这台旗舰MPV都会在现行标准下，进一步强化比亚迪强调的全车安全，守护千万家庭用户的用车与出行安全。

动力方面，比亚迪夏也将会在全新架构上得到比亚迪全新的第五代DM技术，这不仅让车辆成为首款搭载该动力技术的中大型MPV，也将会进一步释放比亚迪的技术优势，让庞大的MPV除了能带来大空间、高舒适乘坐反馈，也能够以更高效、低耗的方式出行，替用户节省用车成本。

与此同时，作为王朝首款第五代DM技术中大型MPV，夏拥有出色的能效表现，为用户带来远超同级的超低能耗和加速性能。

安全是最大的豪华。夏基于最新版C-NCAP五星安全标准打造，这是目前汽车行业最严苛的标准之一，从被动安全、主动安全到三电安全，以全面而严苛的标准，守护千万家庭用车安全。

秉承王朝“主流、品质、新国潮”的全新定位，夏的外观设计从中国优秀传统文化中汲取灵感，在龙颜美学中融入山水之意，拥有简洁、恢弘的车身线条和极具中国意境的车身颜色。同时，王朝车型超级符号龙颜美学和中国结尾灯也完成革新，夏采用了华美龙颜设计，一展王朝旗舰MPV恢弘、大气、高雅的东方之美。空间方面，夏的长宽高分别为5145*1970*1805mm，轴距长达3045mm，拥有宽奢的内部空间，为用户带来头等舱般奢适静谧的乘坐体验。智能化方面，夏配备DiPilot智能驾驶辅助系统，助力用户轻松驾驭超大车身，让出行更便捷、更安全。夏还拥有DiLink 150智能座舱，搭载高性能芯片，智享体验引领同级，让出行更智能、更富乐趣。