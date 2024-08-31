日产计划在 2028 年之前在其电动 GT-R 中引入固态电池，以实现更高的功率和效率，从而彻底改变电动汽车的性能。

日产正准备在其未来的电动汽车中推出固态电池，标志性的 GT-R 很可能是首款配备这种先进技术的车型。该公司目前正在日本横滨工厂建立一条试点生产线，计划到 2028 年开始批量生产使用固态电池的电动汽车。

固态电池有望通过提供比现有锂离子电池更高的能量密度、更长的续航里程和更快的充电速度来改变电动汽车。日产即将推出的电动跑车将采用这项技术，预计将提供超过 1,000 千瓦的功率（超过 1,300 马力），远远超过特斯拉最强大的Cyber​​truck Cyber​​beast 的 845 马力（621 千瓦）。

日产全球产品规划副总裁伊万·埃斯皮诺萨表示，固态电池可用于各种类型的车辆。他强调，跑车是一种理想的应用，因为它们具有高效、紧凑的储能功能。

因此，这些电池预计将首先出现在日产 Hyper Force 概念车的量产版中，该款车将作为 GT-R 的继任者，成为一款先进的电动汽车。埃斯皮诺萨表示，这款车型将是新技术的理想展示。

埃斯皮诺萨也承认，这项技术的初期成本可能很高。不过，他表示有信心，随着技术的进步，价格会下降，从而提高市场竞争力。

日产将很快结束其 R35 代 GT-R 的生产，最后一款北美车型预计将于 2024 年 10 月下线。此举标志着这款标志性跑车时代的结束，近年来，它一直是日产产品线的重要组成部分。