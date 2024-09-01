全电动汽车、混合动力汽车和氢动力汽车是现代汽车集团未来计划的重中之重。在许多传统品牌对电气化持谨慎态度的时候，现代汽车的 2024 年 CEO 投资者日演讲却表明了相反的观点。它不仅准备推出更多大众市场的电动汽车，还将其疯狂的 N Vision 74 概念车变成量产车型。

这款概念车的设计向1974 年的现代 Pony Coupe致敬，这款车由传奇的意大利汽车设计师乔治亚罗设计，他还设计了 DMC Delorean、VW Golf Mk1、Lotus Esprit Series 1 和 Fiat Panda 等众多标志性汽车。但与 Pony 不同的是，Vision 74 看起来具有复古现代感，其锐利的折痕、巨大的后扰流板和类似 Ioniq 5 的数字大灯和尾灯使其看起来有些愤怒。

但最重要的是，它的内在才是最有趣的。它是一款“氢混合动力车”，即既有氢燃料电池系统，又有电池电力传动系统。

感到困惑？让我来解释一下。

现代在车尾安装了 800 伏全电动动力系统。该系统包括两个电动机，总功率为 670 马力，扭矩为 664 磅英尺——所有这些都传到后轮，因此它很可能是一辆漂移怪兽。电动机由 62.4 千瓦时的电池组供电，因此当电池电量不足时，您可以插上电源，像驾驶普通电动汽车一样驾驶它。

车头有一个 85 千瓦的氢燃料电池堆，由安装在车尾的两个 4.6 磅重的氢气罐提供动力。只需五分钟即可充满氢气罐，总续航里程为 372 英里。最高时速为 155 英里/小时，可在四秒内加速至 62 英里/小时。为了控制热量，现代为每个燃料电池堆、电池和电动动力系统安装了单独的冷却系统。

氢燃料电池系统具有一些明显的优势，例如续航里程长、加油时间与汽油相似。但由于供应不足和基础设施有限，氢燃料电池系统尚未像电池驱动汽车那样获得成功。近年来，氢燃料电池系统在赛车运动和商业领域显示出了更大的前景，因此汽车制造商尚未放弃氢燃料电池系统。

我们不知道现代这款激进跑车的量产版名称，现代也没有公布确切的上市时间表。我们知道的是，它将是这家韩国汽车制造商准备在 2030 年前推出的 21 款新车型之一。