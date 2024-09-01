中国东风汽车正在扩大其在欧洲的销售范围，并刚刚推出了一款引人注目的新型入门级电动车，以与雪铁龙 ë-C3 和其他经济型电动车型竞争。这款车名为 Nammi Box，最初将在瑞士上市，起价为 21,990 瑞士法郎（约 23,000 欧元/约 25,500 美元）。

Nammi Box 搭载了该汽车制造商的 S3 平台，由一个紧凑型 42.3 kWh 电池组驱动。该电池驱动一台 94 马力的电动机。东风在中国销售的 Nammi Box 电池组较小，为 31.5 kWh，但并未提及将该电池组引入欧洲。目前尚不清楚电池充电速度有多快，但东风已确认该车的 WLTP 续航里程为 193 英里（311 公里）。

从外观上看，这款电动车外观引人注目，可能会吸引注重风格的欧洲买家。前端采用简单的下格栅部分和一对分体式大灯，与一条细长的 LED 灯条相连。它的门把手与车身齐平，需要时可展开，采用无框窗户，可以选配对比鲜明的白色车顶。

考虑到这款车的起步价，内饰看起来设备齐全。驾驶员前方是双色皮革方向盘和一块显示重要车辆细节的小屏幕。与如今几乎所有新车一样，大型信息娱乐屏幕位于仪表板中央，而下方是一对光滑的金属通风口。我们特别喜欢横跨车门面板和仪表板下半部分的白色绗缝皮革，我们认为它为车厢增添了一些奢华感。

具有充足存储空间的浮动中央控制台和单个无线电话充电器增强了机舱的实用性。

最初，在瑞士销售的 Nammi Box 车型将从中国进口。不过，东风正与意大利政府就开设工厂进行深入谈判。如果东风能成行，它就可以在意大利生产 Nammi Box，从而避免昂贵的欧盟进口关税。