科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.08.26-2024.09.01）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管东南亚国家往往以旅游景点为外界所广泛认知，在本周的资讯中，却有这么一组数据让人们对泰国再多了一些了解。

目前，在“东南亚最大的汽车生产基地”之外，在机械硬盘的生产制造方面，泰国不仅在东南亚遥遥领先，就全球范围而言，这个东南亚国家同样也扮演了举足轻重的地位——作为世界主要机械硬盘生产国，泰国占据了全球硬盘产量的 80%。

不过，相比于泰国在该领域带来了怎样的震撼，它是如何一步一步来到现在可能更为值得关注。当然，从原因层面来看，这一缘由也并不复杂。

据介绍，同其他东南亚国家相似，得益于20世纪60至70年代的大规模外包趋势和自身相对低廉的劳动力成本，继新加坡之后，泰国也越来越成为当时（当时时代）跨国制造业企业所青睐的地区。再加上当地提供的大举财政及税收激励举措，随着时间的推移，在硬盘制造领域，泰国所具备的产业集群效应也为自身积累了相对坚实的基础，并且将这种基础发展成为了自身的一大优势。

自然而然地，自2005年以来，泰国便一直保持了世界前列的机械硬盘出口国地位。同时，正如上文所述，现阶段，包括希捷和西数（西部数据）在内，全球范围内，“每10块机械硬盘中就有8块来自泰国···”

展望未来，随着当下数据中心和云服务产业的再度火爆（或者说这一领域对数据存储需求的进一步提升，并且尤其是对东南亚地区而言），为了保持成本控制（相比于固态硬盘所能提供的更加快速的读写优势），有观点预测，机械硬盘仍将在后续面临着更加强劲的需求。而在这个过程中，不难预料，泰国也将由此迎来它的第二春。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

科技巨头组织呼吁马来西亚暂停社交媒体许可申请计划：动点出海获悉，据东南亚媒体报道，包括苹果、谷歌、Meta、亚马逊、Grab等科技企业在内的组织机构亚洲互联网联盟（AIC）日前在一份公开信中呼吁，希望马来西亚暂停此前计划为当地提供社交媒体服务的服务提供商设立许可申请的规定。

东南亚保险科技行业23年交易价值达上年4倍：报告指出，23年期间，东南亚保险科技行业共达成 27 笔交易，交易价值达 23.5 亿美元，较 22 年的 39 笔交易（5.38 亿美元）呈大幅增长。不过，其规模仍略低于 20 年23.6 亿美元的高点（基于 32 笔交易）。

小鹏汽车：目标年内将业务范围扩展到至少40个国家和地区：据CNBC， 小鹏汽车名誉副董事长兼联席总裁顾宏地当地时间8月26日接受采访表示，公司目标今年年底前将业务范围从目前的30个国家和地区扩展到至少40个。

顾宏地称，本周，小鹏汽车将在马来西亚推出产品，并正式宣布进军新加坡市场。顾宏地另外透露，小鹏汽车还计划进入澳大利亚、新西兰、英国和爱尔兰市场。

传谷歌考虑在越南建设大型数据中心：据外媒援引知情人士消息表示，谷歌正考虑在越南设立一座大型数据中心。消息人士称，该数据中心的建设地点预计为胡志明市附近，有望在27年准备就绪。不过，消息人士指出，这一计划仍在进行内部谈判，并且也并未透露该计划的投资规模。

到今年底，菲律宾将有八成成年人通过移动应用使用金融科技服务：根据消费信贷机构Digido日前发布的一份分析表示，到今年底，菲律宾15岁及以上人口（成年人）通过移动应用使用金融科技服务的比例可能增至总规模的79.5%，达近6640万人。

Digido在声明写到，这一普及程度的提升会主要来自数字商务领域，预计提供34%的份额，其次是数字钱包和数字银行，分别为27.2%和8.6%。

新加坡经发局承诺为推动创业投入3200万新元：据悉，新加坡经济发展局（EDB）表示，将在未来两年投入3200万新元新资金，以继续推动新加坡的企业风投。

EDB在一份声明中指出，第三版的企业创发平台（CVL 3.0）旨在让新加坡公司更容易与初创企业建立伙伴关系。据悉，EDB的新创团队将与九家指定的CVL 3.0合作伙伴一起，与选定的公司合作，在新的增长领域进行创新。

西部数据 235 亿泰铢机械硬盘扩产计划获BOI批准：据媒体援引泰国投资委员会（BOI）官网文件表示，该机构已于近期批准了西部数据 235.16 亿泰铢规模的机械硬盘产能提升计划。

据悉，泰国是世界主要机械硬盘生产国，每 10 块机械硬盘中就有 8 块来自泰国。西部数据 1997 年启动在泰生产，目前在该国雇佣了超 28000 名员工，西部数据的机械硬盘最终组装和测试厂也均位于泰国。