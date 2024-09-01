特斯拉将在洛杉矶附近的华纳兄弟电影制片厂的展示活动中展示其期待已久的机器人出租车。

彭博社援引接近进展的消息人士的话称，预计发射活动将于 10 月 10 日在加利福尼亚州伯班克举行。

埃隆·马斯克在 X 上证实，特斯拉推迟了原定于 8 月 8 日举行的机器人出租车发布会，原因是“重大设计变更”。

除了完全自动驾驶的前提之外，人们对这款机器人出租车知之甚少，而马斯克此前曾表示它与 Cyber​​truck 相似。对于这家电动汽车制造商来说，这一里程碑式事件仍笼罩在神秘和阴谋之中。

华纳兄弟探索公司旗下著名的工作室一直是许多轰动一时的大片的拍摄基地，并产生了巨大的文化影响，而特斯拉和马斯克也将寻求自己的突破。

随着行业的发展，该公司正在扩大自动驾驶和人工智能业务，以实现从向客户销售电动汽车的核心业务向多元化发展。上周，通用汽车的自动驾驶汽车子公司Cruise 宣布与 Uber 建立多年合作伙伴关系。与此同时，Waymo 公布了其“第六代”自动驾驶系统的详细信息，该系统将部署在 Zeekr 电动汽车上。

特斯拉非常清楚，通往真正的自动驾驶的道路上仍然存在着障碍。

其现有的全自动驾驶系统（现标有“监督”标签）仍然无法完全自主驾驶，批评者和监管机构指责该公司误导买家了解其功能。

自动驾驶出租车需要足够可靠地处理旅程的每个阶段，以便人类乘客无需准备进行干预；这需要得到证明。

特斯拉首席执行官马斯克没有回应对即将举行的机器人出租车活动发表评论的请求。