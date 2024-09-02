通用汽车将把其 BrightDrop 电动商用货车纳入雪佛兰品牌。

此次转型将BrightDrop EV 带入雪佛兰广泛的商用车销售和服务经销商网络。BrightDrop EV 提供通用汽车估计的 272 英里城市/高速公路综合续航里程和先进功能，以帮助确保驾驶员安全和警觉。将 BrightDrop 的电动货车添加到不断扩大的雪佛兰电动汽车产品组合中，将使 BrightDrop 客户能够访问业内最大、最广泛的商业销售和服务网络之一，并增强品牌增长机会。

如果满足某些商用电动汽车要求，所有雪佛兰经销商都有机会销售 BrightDrop 货车。获得认证后，参与的雪佛兰经销商可以为 BrightDrop 产品提供服务，帮助优化商用车队运营商的正常运行时间。

雪佛兰副总裁斯科特·贝尔 (Scott Bell) 表示：“随着 BrightDrop 加入雪佛兰产品线，我们将先进的电动汽车技术与雪佛兰独有的可靠性和广泛的可用性相结合。此举增强了我们的电动汽车产品线，并重申了我们作为领先商业品牌的地位，使大大小小的企业都能完成工作。”

BrightDrop 于 2021 年 1 月的消费电子展上推出。2023 年，BrightDrop 被整合到 GM Envolve，后者是该公司的车队业务，为数千家商业和政府客户提供服务。

通用汽车 Envolve 副总裁 Sandor Piszar 表示：“雪佛兰 BrightDrop 400 和 600 将继续采用最先进的技术，旨在帮助提高效率、减少尾气排放并优化服务和交付运营。融入雪佛兰产品组合将扩大其覆盖范围和可及性，并为更多客户提供更多工具，帮助他们实现生产力和碳中和目标。”

该车型将继续在安大略省英格索尔的 CAMI 装配厂生产。

通用汽车加拿大公司总裁克里斯蒂安·阿奎利纳 (Kristian Aquilina) 表示：“通用汽车加拿大公司很自豪，CAMI 装配团队现在将以雪佛兰品牌生产 BrightDrop 商用电动车。此次品牌演变证明了通用汽车和雪佛兰看好 BrightDrop 在电动车队市场的潜力，也证明了 CAMI 作为加拿大第一家大型电动车制造商的生产能力。”