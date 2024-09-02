Amor Group 将其强化版 Lucid Air 车型宣传为“世界上最快的装甲车”。Lucid Motors Air 的豪华版原版可在 1.89 秒内从 0 加速至 60 英里/小时（96 公里/小时）。Armor Group 表示，安装在车辆上的军用级装甲“比防弹钢强 10 倍，但重量却轻 5 倍，使美国 Armor Group Air Sapphire 能够保持 200 英里/小时以上的最高速度。”

防弹能力是有代价的：Lucid 为 Air Sapphire 开价 249,000 美元，而美国 Armor Group 开价 475,000 美元。Lucid Motors 几乎在一年前公布了其原版旗舰 Air Sapphire 车型的规格。该车配备三台发动机，系统输出功率为 920 kW，EPA 续航里程为 427 英里（687 公里）。动力系统由 Lucid 内部开发和制造。

对于那些拥有 007 幻想和相应预算的人来说，Armor Group 表示他们可以集成一系列令人印象深刻的对抗措施，例如电击门把手、胡椒喷雾器、隐藏式枪口、毒气防护/探测和升级装甲，以阻止大威力步枪、手榴弹和爆炸装置。

车辆内部配备了该公司所称的“坚不可摧”的互联网/WiFi 安全套件，以及“可连续扫描附近威胁”的“尖端”技术。据军械人员介绍，这项技术可从超过一百万个来源收集情报，包括当地警方和消防扫描仪。

如果这还不够的话，一键式外联功能可让驾驶员联系 Amor Group 寻求帮助——大概是在美国，但谁知道呢？也许他们已经准备好在任何战区以时尚奢华的方式提供帮助。可能性令人难以置信。